«التموين» حملات بالقاهرة الكبرى لتأكيد صرف الخبز بمحافظة إصدار البطاقة

علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمر مديريات محافظات القاهرة الكبرى وهم «القاهرة والجيزة والقليوبية» بشن حملات على مخابز المحافظات الثلاثة للتأكيد على بدء تطبيق قرار صرف الخبز من محافظة إصدار البطاقة التموينية فقط.

فصل جغرافي لمحافظات القاهرة الكبرى في صرف الخبز

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قررت الفصل الجغرافي بين محافظات القاهرة الكبرى في صرف الخبز، بداية من أول أكتوبر المقبل، حيث سيتم صرف الخبز من خلال محافظة إصدار البطاقة التموينية فقط.

أول أكتوبر.. تطبيق قرار صرف الخبز من محافظة البطاقة التموينية

وأشارت الوزارة، إلى أن مواطني المحافظات الثلاثة «القاهرة والجيزة والقليوبية» لن يتمكنوا من صرف الخبز بداية من أول أكتوبر المقبل إلا من المحافظة الصادر منها البطاقة التموينية فقط، وبالتالي فإن المواطنين الراغبين من صرف الخبز من مخابز محافظة القاهرة لابد أن تكون بطاقاتهم التموينية صادرة من مكاتب تموين القاهرة، وبالمثل على مواطنين محافظتي الجيزة والقليوبية.

وطمأنت الوزارة المواطنين، بأنه متاح حاليا تحويل إصدار البطاقة التموينية من محافظة إلى محافظة أخرى وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر أو من خلال التوجه إلى مكاتب التموين المطورة في المحافظات.

وطالبت، المواطنين الذين يمتلكون بطاقات تموينية غير صادرة من المحافظة التي يصرفون منها الخبز، عليهم سرعة نقل بطاقة التموين للمحافظة التي يرغبون في صرف الخبز منها.

خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى

1 – الدخول على الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنا.

2 - اختيار أيقونة التموين.

3 - الضغط على خانة نقل من محافظة إلى أخرى.

4 – اختيار الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط.

5 - الضغط على كلمة «التالي».

6 - تحديد واختيار المحافظة الجديدة من قائمة المحافظات.

7 - تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقًا للمحافظة الجديدة.

8 - بعد ذلك يتم عرض أكثر من بدال وفقًا لبيانات مكتب التموين.

9 - يتم تحديد اسم البدال المراد صرف التموين من منفذه.

10 - الضغط على «التالي».

11 - بعد ذلك تظهر رسالة إلكترونية بأنه تم إرسال طلبك بنجاح.