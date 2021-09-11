نقل بطاقة التموين شرط صرف الخبز من أقرب مخبز.. الخطوات والطريقة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن نقل بطاقة التموين، شرط رئيسي لشراء الخبز المدعم من أقرب مخبز، فضلا عن ضرورة أن يكون المخبز يقع في نطاق المحافظة الصادر منها البطاقة التموينية.

نقل بطاقة التموين أمر إلزامي

ونوهت وزارة التموين، إلى أن عملية نقل بطاقة التموين، أمر إلزامي على جميع المحافظات حاليا، خاصة بعد أن تقرر الفصل الجغرافي لصرف الخبز في محافظات القاهرة الكبرى، وهي محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية)، مشيرة إلى أن جميع محافظات الجمهورية مقرر بها الفصل الجغرافي لصرف الخبز والتموين منذ بدء المنظومة المميكنة لعملية الدعم.

وأشارت وزارة التموين، إلى أن طرق نقل بطاقة التموين، جرى توفيرها للمواطنين من خلال أكثر من مصدر، حيث إنه متاح نقل بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين المطورة التي أنشأتها الوزارة.

صرف الخبز من مخبز محافظة البطاقة التموينية

وتابعت وزارة التموين، أنه لن يتم السماح لأي مخبز في صرف الخبز للمواطن الذي يتقدم ببطاقة تموين غير صادرة من نفس المحافظة التي يتبع لها المخبز.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم طباعة رسالة نصية أسفل بون صرف الخبز بداية من أول شهر سبتمبر الجاري، وذلك من خلال شركة سمارت للكروت الذكية، مؤكدة أنه صرف الخبز سيتم اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل من محافظة إصدار البطاقة التموينية فقط.

خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

1 - تصفح بوابة مصر الرقمية من هنا.

2 - اختيار أيقونة التموين.

3 - الضغط على خانة نقل من محافظة إلى أخرى.

4 – اختيار الموافقة على الشروط والأحكام بالضغط.

5 - الضغط على كلمة «التالي».

6 - تحديد واختيار المحافظة الجديدة من قائمة المحافظات.

7 - تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقًا للمحافظة الجديدة.

8 - بعد ذلك يتم عرض أكثر من بدال وفقًا لبيانات مكتب التموين.

9 - يتم تحديد اسم البدال المراد صرف التموين من منفذه.

10 - الضغط على «التالي».

11 - بعد ذلك تظهر رسالة إلكترونية بأنه تم إرسال طلبك بنجاح.