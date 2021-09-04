«التموين»: صرف الخبز من المحافظة الصادرة منها البطاقة فقط.. بداية من 1 أكتوبر

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بث رسائل توعوية للمواطنين، وذلك عبر «بون صرف الخبز»، بأنَّه سيتمّ صرف الخبز بداية من 1 أكتوبر المقبل من المحافظة الصادرة منها البطاقة فقط.

يأتي ذلك تأكّيدًا لما نشرته جريدة «الوطن»، في نص القرار الخاص بفصل محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) عن بعضها في صرف الخبز، على أن يتمّ صرف الخبز من المحافظة الصادرة منها بطاقة الرقم القومي للمواطن فقط.

1 أكتوبر بداية تنفيذ قرار وقف صرف الخبز من محافظات القاهرة الكبرى

ونشرت «الوطن» يوم الأحد 22 أغسطس الماضي، صورة من القرار المرتقب تنفيذه بداية من 1 أكتوبر الجاري، بفصل صرف الخبز من محافظات القاهرة الكبرى، على أن يتمّ صرف الخبز من كل محافظة على حده، بحيث أن مواطني محافظة القاهرة لن يتمكّنوا من صرف الخبز إلا من محافظة القاهرة، وبالمثل مواطني محافظة الجيزة لن يتمكّنوا من صرف الخبز إلا من محافظة الجيزة، كما أن مواطني محافظة القليوبية لن يتمكّنوا من صرف الخبز إلا من محافظة القليوبية، وبالتالي يتمذ غلق صرف الخبز داخل المحافظات الثلاثة.

«التموين» تخاطب شركة تطبيقات الكروت الذكية

وخاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية شركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت» باعتبار كل محافظة من محافظات القاهرة كبرى تعد نطاقا جغرافيا مستقلا، على أن تصرف بطاقات المحافظة من ماكينات نفس المحافظة فقط.

رغيف الخبز المدعم في مصر

** يصرف الرغيف المدعم للمواطن المقيد ببطاقة الدعم التمويني بسعر 5 قروش.

** التكلفة الفعلية للرغيف تصل لنحو 65 قرشًا.

** وزن الرغيف المدعم حاليا 90 جرامًا.

** تم تخفيض وزن الرغيف من 110 جرامات إلى 90 جرامًا في أغسطس 2020.

** حصة كل مواطن مقيد ببطاقات الدعم التمويني يوميا تبلغ 5 أرغفة بواقع 150 رغيفًا بالشهر.