رسائل توعوية تلقاها المواطنون من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طريق «بون صرف الخبز» والمقررات التموينية خلال الأيام الماضية بشأن موعد صرف الخبز من المحافظة الصادرة منها البطاقة التموينية فقط.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد صرف الخبز من المحافظة الصادرة منها البطاقة التموينية فقط وفقًا لما حددته وزارة التموين على النحو التالي:

موعد صرف الخبز من المحافظة الصادرة منها البطاقة التموينية فقط

وأشارت وزارة التموين، إلى أنّه يتم صرف الخبز من المحافظة الصادرة منها البطاقة التموينية فقط اعتبارًا من 1 أكتوبر 2021.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدرت قرارًا باعتبار محافظات القاهرة الكبرى الثلاث (القاهرة - الجيزة - القليوبية) محافظات منفصلة، واعتبار كل محافظة نطاقًا جغرافيًّا مستقلًّا، على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بالتنسيق مع شركة «سمارت» بإرسال رسالة إلى كل مواطن على بون صرف الخبز بمحافظات القاهرة الكبرى، وتوعية المواطنين بالإجراءات الجديدة للصرف.

وبهذا القرر لن يستطيع المواطن بصرف الخبز إلا من المحافظة التابع لها، لذا تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية إمكانية نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى، وذلك عن طريق تقديم طلب إلكتروني من خلال موقع «دعم مصر» من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- يتمّ إدخال رقم البطاقة التموينية لصاحب البطاقة ثم الضغط على «التالي».

- بعد ذلك يظهر اسم صاحب البطاقة، ويطلب إدخال الرقم القومي ثم الضغط على «التالي».

- يتمّ عرض الرقم القومي ويُطلب إدخال رقم هاتف المستخدم.

- يتمّ ظهور البيانات الرئيسية الخاصة بالبطاقة «رقم البطاقة التموينية - الرقم القومي - اسم صاحب البطاقة - المحافظة - بيانات مكتب الاستلام».

- سوف يتمّ استخدام الموبايل في إرسال رسالة تحتوي على كود التحقق عند إدخال الكود والضغط على تأكيد.

- بعد الضغط على تأكّيد يجب اختيار «المحافظة المراد النقل إليها - المديرية - الإدارة - مكتب - تاجر - عنوان السكن» ثم الضغط على «التالي».

- بعد ذلك اضغط على زر تنفيذ عملية النقل.

أو من خلال «بوابة مصر الرقمية» باتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على خدمة «نقل من محافظة لأخرى»، ثم الضغط على «ابدأ الخدمة».

- ستظهر أمامك جميع بيانات بطاقتك التموينية والتي أدخلتها سابقًا، قم بالضغط على «الموافقة على الشروط والأحكام» ثم الضغط على «التالي» للاستمرار.

ويشترط لإتمام إجراءات نقل البطاقة ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين، ويكون مالك البطاقة فقط «رب الأسرة» هو المؤهل لطلب الخدمة.

- اختر المحافظة الجديدة من قائمة المحافظة، وحدد الإدارة التموينية ومكتب التموين واختر البدّال الذي تريده ثم اضغط على «التالي».

- تظهر أمامك رسالة «تم تنفيذ الطلب بنجاح»، ويمكنك مراجعة طلبك لاحقًا من خلال الضغط على «طلباتي».