الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «مصر أم الدنيا فعلا»

أعلنت راندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، التحضير لبرنامج مشترك مع الحكومة المصرية بقيادة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت عنوان «برنامج المسار»، لتنفيذ الآليات المقترحة لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021.

واختتمت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كلمتها في فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس السيسي، قائلة: «وختاما، وبعد 5 سنوات من إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وقد شارفت فترة عملي على نهايتها، أود أن أسجل أصدق مشاعر الحب والتقدير لمصر وقيادتها وشعبها العظيم، لقد شرفتني خدمتكم والعمل عن كثب مع فرق عملكم في جميع القطاعات وعلى مستويات عالية من الكفاءة والالتزام والحيوية وترسخ الإعجاب الكبير الذي طالما كنت أكنه لمصر تاريخا وثقافة وطبيعة خلابة، نعمت بترحاب أهل مصر الطيبين، وأدركت حقا معنى عبارة مصر أم الدنيا ومصر هي فعلا أم الدنيا».