الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر في التعامل مع تداعيات كورونا: غير مسبوقة

قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر إلينا بانوفا، إنه يجب الاعتراف بالدور الاستباقي لمصر في تقييم التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة، ومشاركة الدروس المستفادة مع المجتمع العالمي تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضافت إلينا بانوفا أن مصر تعد واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي قدمت المراجعة الطوعية الوطنية الثالثة لها في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك، مشيرة إلى أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، يأتي في لحظة حرجة جدا عالميا، والكل يعاني من جائحة «كوفيد 19»، حيث هدد هذا الوباء عقودا من مكاسب التنمية، مما أدى لتعميق العديد من أشكال عدم المساواة وزعزعة الاستقرار للاقتصاد العالمي، وقلب حياة المليارات من الناس بجميع أنحاء العالم رأسا على عقب، مما أدى إلى انحراف التقدم بأهداف التنمية المستدامة عن مساره الصحيح.

إشادة بالجهود المصرية في التعامل مع أزمة كوفيد 19

وأشادت المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، خلال كلمتها بفعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بحضور الرئيس السيسي، بجهود مصر في التعامل مع تداعيات هذه الأزمة غير المسبوقة وكانت مصر واحدة من أكثر الدول نشاطا، التي اتخذت تدابير حاسمة لضمان حماية الناس، وتوجهت الحكومة بتوجيهات من الرئيس للاستجابة بسرعة بحزم تحفيز شاملة تستهدف الفئات الضعيفة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على اللائجين والمهاجرين، وفي ذات الوقت الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.