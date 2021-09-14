سوق «الهانوفيل» ينضم إلى حملة إزالة الأسواق العشوائية في الإسكندرية

انضم سوق الهانوفيل إلى الأسواق العشوائية التي كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بها على مستوى الأحياء، والتي يتبعها اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة.

ولعل أبرز تلك الأسواق هي أسواق المعهد الديني والقاهرة وباكوس، وهي جميعها شرق المدينة إلا أن سوق الهانوفيل كان بادرة التطوير في أسواق غرب الإسكندرية، وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

حملة كبرى على سوق الهانوفيل

وشهد سوق الهانوفيل، حملة كبرى من قبل شرطة المرافق بقيادة اللواء خالد الشاذلي مدير إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع حي العجمي، لإزالة الإشغالات والتعديات أمام محكمة الدخيلة وسوق الهانوفيل وأسفل كوبري الكيلو 21، واتخذت الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

المواطنون يأملون استمرار الحملات على سوق الهانوفيل

وبمجرد شن الحملة عبر سكان غرب الإسكندرية عن سعادتهم البالغة نتيجة شن الحملة المكبرة على سوق الهانوفيل، مطالبين بوجود وحدة ثابتة على غرار ما جرى في سوق المعهد الديني شرقا، لمنع عودة الباعة الجائلين مجددا والبلطجية للسيطرة على شارع الهانوفيل الرئيسي.

ورش الهانوفيل غير المرخصة صداع يطارد سكان المنطقة

فيما طالب المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة النظر إلى الورش غير المرخصة في منطقة الهانوفيل التي تسبب لهم حالة من الإزعاج بشكل متواصل، بالإضافة إلى عدم التزامهم بمواعيد الغلق حيث يستمرون حتى العاشرة مساءا، والتي تعد استكمالا لتلك الحملات المرجوة.

محافظ الإسكندرية: الأجهزة التنفيذية مستمرة في شن الحملات الرقابية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لـ«الوطن»، أن طلبات المواطنين يجرى أخذها بعين الاعتبار، مشيراً إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية مستمرة في شن الحملات الرقابية ومتابعة إزالة كافة أنواع التعديات والمخالفات.