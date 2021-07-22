غرق طفل في شاطئ الهانوفيل بالإسكندرية

شهد شاطئ الهانوفيل بمنطقة العجمي، غرب الإسكندرية، غرق طفل يدعى «زياد أحمد إبراهيم النجار»، يبلغ من العمر 9 سنوات، حيث لقى مصرعه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بعدما توجه إلى الشاطئ فجراً، ونزل إلى البحر للسباحة، في ظل عدم وجود عمال الإنقاذ بالشاطئ.

ودفع فريق «غواصين الخير» بعدد من الغواصين المتطوعين، لمساعدة رجال الإنقاذ النهري ومسؤولي الإنقاذ بالشاطئ، في البحث عن جثة الطفل وانتشالها في أسرع وقت.

يأتي غرق الطفل في شاطئ الهانوفيل في الوقت الذي تمكنت قوات فيه الإنقاذ النهري، برفقة 12 من فريق غواصين الخير، بعد ظهر اليوم، من انتشال غريق آخر، غرق في شاطئ «اسحاق حلمي»، والذي يعرف بمسمى «غريق عيد الأضحى»، حيث لقي مصرعه غرقاً مساء ثاني أيام العيد، في منطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية.

ولقي الشاب «أحمد عياد»، 18 سنة، مصرعه مساء أمس الأربعاء، بعد أن جرفته الأمواج، في الوقت الذي تشهد فيه شواطئ الإسكندرية توافد آلاف المواطنين من أجل الاستمتاع بأجوائها خلال أيام عيد الأضحى.

وتمكن الغواصين من العثور على جثمانه بعد قرابة 15 ساعة، بقت جثته في المياه، حيث كثف فريق «غواصين الخير» عمليات البحث، بعدما اتجهوا إلى موقع الحادث، بقيادة الكابتن إيهاب المالحي، قائد الفريق، للمشاركة في أعمال البحث وانتشال جثته سريعاً.

وقال قائد فريق «غواصين الخير» إن قوات الإنقاذ النهري، مدعومة بعدد من الغواصين، بدأوا في البحث عن جثمان الغريق، مساء أمس الأربعاء، إلا أن أعمال البحث توقفت بسبب الظلام، وعادوا للبحث مع أول ضوء في النهار، حتى تم العثور على جثته بعد ظهر اليوم الخميس.

وأضاف «المالحي» قائلاً لـ«الوطن»، إن الشاب قد غرق مع غروب شمس أمس الأربعاء، بينما تم إبلاغهم في وقت متأخر من الليل، الأمر الذي دفع الفريق إلى استئناف عمليات البحث صباح اليوم الخميس، حتى تم انتشال جثة الشاب الغارق.