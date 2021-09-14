تعاون بين السياحة الآثار للترويج السياحي والثقافي لمصر محليا وعالميا

ناقشت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وذلك خلال استقبالها له اليوم بمقر وزارة الثقافة بالزمالك، وضع إستراتيجية للترويج السياحي والثقافي لمصر محليا وعالميا طبقا للمعايير الدولية وبما يخدم خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية .

دور فعال للقوى الناعمة المصرية

أشارت د. عبد الدايم إلى دور القوى الناعمة بمختلف صورها فى التأثير الايجابي على المجتمعات موضحة الاتجاه الجديد للدولة الذى يستند إلى استثمارها وتفعيلها لخدمة كافة الأهداف التنموية، لافتة إلى ثراء عناصر الثقافة والفنون المصرية الناتجة عن تنوع حضارى ممتد منذ ألاف السنين مما يجعل الوطن قبلة عالمية للإبداع الذى يسهم بشكل مباشر فى دعم الاقتصاد الوطنى، وثمنت تكاتف مؤسسات الدولة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة المرجوة .

أحداث سياحية وفنية وثقافية بالمدن السياحية وخارجيا

وجه د. خالد العنانى الشكر لوزيرة الثقافة على ما تقدمة من دعم لتنشيط الحركة السياحة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد رواجا سياحيا وثقافيا دوليا كبيرا إلى جانب إقامة العديد من الأحداث السياحية والفنية والثقافية الضخمة في المدن السياحية والمناطق الأثرية للترويج الدعائي لها داخل مصر وخارجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ووضعها على خريطة وبرامج شركات السياحية في الداخل والخارج لإعلاء قيم التحضر وإبراز صورة حضارية عن مصر بمختلف مقوماته السياحية والثقافية .

إقامة ودعم الأنشطة والفعاليات الفكرية والفنية الكبرى

كما تناول اللقاء إقامة ودعم الأنشطة والفعاليات الفكرية والفنية الكبرى بالمناطق السياحية داخل مصر وخارجها مما يعكس صورة الاستقرار والتنمية التي يعيشه الوطن حاليا باعتبار السياحة أحد مصادر الدخل القومي وبما يؤكد على عراقة مصر بحضارتها وتنوعها وتعددها الثقافي .

حضر الاجتماع من وزارة السياحة والآثار غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، أحمد يوسف رئيس هيئة التنشيط السياحي، ومساعدي الوزير للشئون الفنية والترويج ومستشاري الوزير للإعلام و التواصل .

ومن وزارة الثقافة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، حسام شكيب رئيس قطاع مكتب الوزير، محمد منير المتحدث الرسمى للوزارة .