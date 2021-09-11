ترميم المرحلة الأولى.. وزيرة الثقافة تتفقد «عمارة الفقراء» بالأقصر

تفقدت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدائم، أعمال الترميمات الجارية في قرية «حسن فتحي»، الكائنة بمدينة القرنة، غرب محافظة الأقصر، اليوم السبت، لمتابعة انتهاء المرحلة الأولى من المشروع الذي تقوم به منظمة اليونسكو في القرية التي يعود تاريخ إنشائها لأكثر من 75 سنة، بالتعاون مع عدد من المهندسين العاملين في مجال الترميم، بحضور الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونائب محافظ الأقصر، محمد عبد القادر خيري، والدكتور أحمد أمان، المنسق العام لمكتبات مصر العامة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر.

وزيرة الثقافة تتفقد قرية حسن فتحي

في البداية، تفقدت وزيرة الثقافة قرية «حسن فتحي»، التي تضم مباني «الخان والمسجد والمسرح»، حيث أنهت منظمة اليونيسكو المرحلة الأولى من الترميمات والتطوير داخل القرية بالكامل، وفي انتظار بدء المرحلة الثانية من التطوير والترميمات، بهدف الحفاظ على التراث.

واسمعت وزيرة الثقافة لشرح عن تفاصيل المشروع، من المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بالإضافة إلى ممثلي وفد اليونيسكو بمكتب القاهرة، وهم كل من الدكتور بشر إمام، وسما مصطفى، والمهندس زياد عامر.

قصة «عمارة الفقراء»

وبحسب الدكتور بشر إمام، ممثل وفد اليونيسكو بمكتب القاهرة، بدأت فكرة تصميم القرية في عام 1945، على يد المهندس حسن فتحي، الذي ألف كتاباً سرد فيه قصة القرية، تحت اسم «عمارة الفقراء»، حيث قام بإنشائها لاستعاب عدد 7000 من المهاجرين من مناطق المقابر الفرعونية قديماً بالبر الغربي، عقب عملية تهجيرهم، بسبب حدوث أعمال سرقة للأثار حينذ، وبالفعل أنشأ القرية في عام 1948 بتصميم فريد من نوعه، وأطلق عليه عدة ألقاب منها «شيخ المعمارين»، و«مهندس عمارة الفقراء»، كما فاز «حسن فتحي»، بجائزة «نوبل البديلة»، وكان أول فائز بجائزة الرئيس من منظمة «الأغاخان» العالمية للعمارة.

انتهاء المرحلة الأولى من ترميم قرية حسن فتحي

واستكمل ممثل اليونيسكو، في شرحه لوزيرة الثقافة، مؤكداً أن مشروع الترميم يهدف إلى الحفاظ على التراث المعماري المتميز، من خلال إعادة الترميم والتطوير للقرية بالكامل، وفي عام 2017 تم تكليف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالملف كاملاً، مع الانتهاء من الخطة التنفيذية للمشروع.

وانتهت المرحلة الأولى من الترميم والتطوير من قبل منظمة اليونيسكو، بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اليوم السبت، حيث بلغت تكلفة المشروع 520 ألف دولار، مُقسمة على 5 دفعات، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 12 شهراً.