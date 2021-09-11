عروض نوبية استعراضية في حفل فني بحضور وزيرة الثقافة بالأقصر «صور»

شهدت وزيرة وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مساء اليوم الجمعة، حفل غنائي استعراضي، بالمسرح الروماني بمكتبة مصر العامة شمال محافظة الأقصر، برفقة وفد وزارة الثقافة ونائب محافظ الأقصر محمد عبد القادر خيري، والسفير رضا الطايفي ومنسق مكتبات مصر أحمد أمان، ومحمد عباس مدير مكتبة مصر العامة، فضلا عن وكيل مديرية التضامن بالأقصر محمد يوسف، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر.

عروض فنية نوبية بحضور وزيرة الثقافة

وتضمن الحفل الغنائي، تقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة، بدأ بتقديم عدد من الأغاني في حفل غنائي قدم إحداها الشاب عبدالله جوهر، وكذلك تضمن الحفل تقديم عروض فنية استعراضية نوبية، بمشاركة عدد من الأطفال على المسرح الروماني داخل مكتبة مصر العامة.

ورشة عمل للأطفال في اليوم الثقافي بمكتبة مصر العامة

شهد الحفل المقام على المسرح الروماني، عدد كبير من الأطفال والكبار، وسط حالة من الفرحة التي غمرت الحضور من الصغار والكبار.

اليوم الثقافي المقام داخل مكتبة مصر العامة تضمن كذلك، تقديم عدد من ورش العمل الثقافية للأطفال داخل إحدى قاعات مكتبة مصر العامة، وسط حالة من الفرحة والبهجة وسط الأطفال.

الوزيرة تتفقد قرية حسن فتحي غرب المحافظة

وتتفقد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، غدا السبت، قصر ثقافة حسن فتحي، لمتابعة آخر التطورات فيها ، وخلالها جولتها غدا تتفقد منطقة الخان بالقرب من قرية حسن فتحي، بهدف متابعة آخر التطورات في قرية حسن فتحي، حيث تضم منزلًا ومسجدًا، بهدف التعرف على تفاصيل المشروع والأعمال الحالية، في مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر.