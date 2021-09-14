مدبولي: «مفيش دولة أنهت أزمة المناطق غير الآمنة في زمن قياسي زي مصر»

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّه تمّ إطلاق أكثر من 20 مبادرة صحية ضمن العديد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تحسين مستوى الصحة للمواطن المصري بكل فئاته، موضحًا أنَّه في عام 2013 كانت موازنة الاستثمارات العامة في قطاع الصحة 2.7 مليار، وفي عام 2021 وصلت لـ54 مليارًا، وهو ما يعني أنَّ هذا الرقم 19 ضعف السابق.

استثمارات الصحة وصلت لـ«19 الضعف» في 2021 بتكلفة 54 مليار جنيه

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بفاعلية اطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، أنَّ قطاع الصحة يشهد العديد من المبادرات، ومنها مبادرة 100 مليون صحة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والقضاء على فيروس «سي» ومبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية، وعلى رأس كل تلك المبادرات تأتي منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي تتحدى به الحكومة الوقت لكي يغطي الجمهورية كلها في أسرع فترة زمنية ممكنة.

نستهدف تحسين جودة الحياة لـ58 مليون مواطن مصري عبر «حياة كريمة»

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أنَّه في مجال السكن اللائق، الذي يعد أحد أهم مقومات الحياة الكريمة للمواطن المصري، فالدولة المصرية خطت خطوات غير مسبوقة في كل أماكن مصر من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها والريف والمدن وعلى رأس هذه المبادرات والمشروعات العملاقة مبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف مصر بها تحسين جودة الحياة لـ58 مليون مواطن مصري، ولكن الدولة المصرية.

وتابع رئيس الوزراء، «مفيش دولة في العالم استطاعت أن تنهي إشكالية المناطق غير الآمنة بهذه الفترة الزمنية وتوفر السكن اللائق والكريم لأكثر من مليون أسرة كانت تسكن في هذه المناطق».