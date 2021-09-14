رئيس الوزراء: تكليفات رئاسية بتطبيق توصيات تقرير التنمية البشرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بأن تضع تقرير التنمية البشرية أمام أعينها، وأن تدرس كل التوصيات الموجودة به، وتفعل هذه التوصيات بأقصى قدر ممكن خلال الفترة المقبلة: «وإن شاء الله مصر تستمر بالتقدم الفترة المقبلة برؤية قيادتها وإرادة شعبها».

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء، في فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021.

لجنة حكومية برئاسة وزيرة التخطيط لتسهيل مهمة فريق التنمية

الحكومة المصرية شكلت لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، مُقررا للجنة، لتسهيل مهام الفريق المكلف بإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر، من خلال تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة.

جودة التنمية البشرية وتأثير عدم المساواة الاجتماعية

وأوضحت وزيرة التخطيط ، في تصريحات سابقة أن التقرير يرصد كافة جوانب التنمية البشرية والتنمية المستدامة، ويتناول جودة التنمية البشرية وتأثير عدم المساواة الاجتماعية، ونصيب الفرد، وتصنيف مصر بين الدول، وتأثيرات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.. ومعدلات النمو التنمية في مصر.

تأثيرات مبادرة «حياة كريمة» في تحسين معيشة المصريين

ولفتت وزيرة التخطيط إلى ان التقرير يتناول التأثير المناخي وتأثيره على التنمية المستدامة وانتشار الفيروسات والاوبئة وانعكساها على جودة الحياة والتنمية المستدامة، مشددة على أنه يرصد تأثيرات مبادرة «حياة كريمة» في تحسين معيشة المواطن المصري.