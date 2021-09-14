السيسي يلبي أمنية والدة مسؤولة أممية حضرت من لبنان لالتقاط صورة معه

لبى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمنية والدة راندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالتقاط صورة معه، حيث قالت «أبو الحسن» إن والدتها جاءت من لبنان، لتشهد فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية، وعندها أمنية هي التقاط صورة معه.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021.

إشادة دولية بحماية مصر للاجئين

أشادت المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر إلينا بانوفا، بالدور الاستباقي لمصر في تقييم التقدم المحرز نحو أهداف التنمية المستدامة، ومشاركة الدروس المستفادة مع المجتمع العالمي تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفة أن مصر تعد واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي قدمت المراجعة الطوعية الوطنية الثالثة لها في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك، مشيرة إلى أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، يأتي في لحظة حرجة جدا عالميا، والكل يعاني من جائحة «كوفيد 19»، حيث هدد هذا الوباء عقودا من مكاسب التنمية، مما أدى لتعميق العديد من أشكال عدم المساواة وزعزعة الاستقرار للاقتصاد العالمي، وقلب حياة المليارات من الناس بجميع أنحاء العالم رأسا على عقب، مما أدى إلى انحراف التقدم بأهداف التنمية المستدامة عن مساره الصحيح.

مصر وفرت الحماية والاستقرار للمهاجرين

وقالت المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، خلال كلمتها بفعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، إن مصر نجحت في التعامل مع تداعيات هذه الأزمة غير المسبوقة ، معتبرة أنها كانت واحدة من أكثر الدول نشاطا، واتخذت تدابير حاسمة لضمان حماية الناس، منوهة بسرعة تحرك الحكومة بتوجيهات من الرئيس للاستجابة بسرعة بحزم تحفيز شاملة تستهدف الفئات الضعيفة، وتوفير الاستقرار الاقتصادي للاجئين والمهاجرين.