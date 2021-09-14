السيسي يتسلم تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، وذلك خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي.

ممثل الأمم المتحدة تشكر الرئيس: فخورون بمصر

وقالت راندة أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر «الرئيس شكرًا جزيلًا على وجودك واهتمامك بهذه المواضيع وعملك الجبار، نحن اليوم فخورين بأن مصر أعادت إطلاق هذا التقرير، هذه شهادة صحة جيدة ومستقبل مزدهر، وفخورة بفترة عملي في مصر، أنتم تمروا بفترة عمل جبار وحركة قوية والله يوفق الجميع».