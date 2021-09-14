مدبولي: مصر صمدت رغم جائحة كورونا وقسوتها على العالم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مشروع السكن الاجتماعي وتحسين وإتاحة السكن اللائق لكل فئات الشعب المصري هو أحد البرامج المصرية التي تعمل عليها الحكومة، والذي وصل الإنفاق بها إلى أكثر من 30 مليار جنيه.

مشروع السكن الاجتماعي تكلفته 30 مليار جنيه

وأشار مدبولي، خلال كلمته بفاعلية اطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، إلى أنَّ ذلك يأتي إضافة للعديد من المشروعات الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية في كل المجالات، من نقل وكهرباء وغاز وطاقة والمشروعات الخدمية والرياضية.

مصر تقدمت في مؤشر التنافسية الدولية 26 مركزًا والبنية التحتية 48 مركزًا

واستكمل: «كل المجالات تعمل بها الدولة المصرية لتعويض ما فاتنا الفترات السابقة، وهو الأمر الذي أكّد أنَّه رغم جائحة كورونا وقسوتها على العالم، إلا أنَّ مصر استطاعت أن تصمد وتستمر بعملية التنمية والتقدم، وهو الأمر الذي جعلها تتقدم بمؤشر التنافسية الدولية 26 مركزًا، وفي مؤشر البنية التحتية 48 مركزًا على مستوى العالم فقط في الـ5 أو 6 سنوات الماضيين».

النمو الاقتصادي المصري وصل لـ 7.7% في الربع الأخير من العام الماضي

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنَّه مع كل التحديات التي تعيها مصر، إلا أنّه لديها الخطة الكاملة للسنوات المقبلة حتى 2030، حيث تستهدف العودة مرة أخرى لمعدلات النمو المرتفعة، والربع الأخير من العام المالي الماضي من شهر أبريل إلى يونيو، شهدت عودة النمو الاقتصادي المصري بنسبة 7.7%، وهو ما جعل الحكومة مطمئنة أنَّها تسير بهذه المعدلات مع مجابهة التحديات الرئيسية وعلى رأسها التنمية البشرية والنمو السكاني المتزايد.

وأشار مدبولي، إلى أنَّ مصر متبنية الفترة الحالية قصة التعافي الأخضر وإدماج البعد البيئي في كل مشروعات التنمية والتحول الرقمي والميكنة، كونه المستقبل الذي تريده مصر وتطمح له.