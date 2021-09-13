بقرار «مدبولي».. «سكن كريم» ينقذ «الأخوين عدلي» بشبين القناطر

«ندخل دورة المياه بالطابور، ونعيش 10 أفراد في غرفتين وبيت متهدم، وزيارة رئيس الوزراء غيرت حياتنا»، هكذا عبرت أسرة «الأخوين أمين وميلاد عدلي»، بقرية «نوى»، التابعة لمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، عن المعاناة التي يعيشونها في منزل غير آدمي، إلا أن فوجئوا بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمنزلهم اليوم الاثنين، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وبعد أن شاهد رئيس مجلس الوزراء مأساة أسرة «الأخوين عدلي» على الطبيعة، أمر على الفور بحل مشكلاتهم وتطوير منزلهم، ضمن مشروع «سكن كريم»، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها في قريتهم، وتشمل العديد من المشروعات في مجالات الصرف الصحي والغاز الطبيعي وتوصيل المياه النقية وإعادة بناء المنازل غير الآدمية والقديمة والمتهدمة.

«الوطن» التقت عدداً من أفراد أسرة «الأخوين عدلي»، من محيط وداخل المنزل الذي زاره رئيس مجلس الوزراء، في إطار جولته بمحافظة القليوبية، لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» في مركز شبين القناطر، التي يجري تنفيذها في 36 قرية و148 تابعاً، حيث أكدوا أنهم في «حلم» بعد لقاء رئيس مجلس الوزراء.

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أسرة الأخوين عدلي: السيسي أنقذنا من حياة غير أدمية

وجهت أسرة الأخوين عدلي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مبادرة تطوير قريتهم ومنزلهم، بعد معاناة ظلت سنوات، يعيشون في منزل قديم متهالك، يكاد يسقط على رؤوسهم، فيما كانت حياتهم تتحول إلى فصول من العذاب خلال فصل الشتاء، عندما يغرق المنزل بما فيه في مياه الأمطار، مما كان يجبرهم على الفرار منه والإقامة عن الجيران لفترات، مشيرين إلى أن أكبر معاناة لهم هي دخولهم دورة المياه بالطابور، حيث يقطن في المنزل الأخوان بزوجتيهما و3 أطفال لكل منهما، ما يمثل معاناة كبيرة لهم، بالإضافة إلى حالة البيت الصعبة، حيث كاد أن ينهار عليهم أكثر من مرة.

أمين عدلي: لم أصدق عيني خلال دخول رئيس الوزراء منزلي

وقال أمين عدلي، عامل باليومية، أحد المقيمن في المنزل الذي زاره الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، خلال جولته في مشروعات «سكن كريم» بقرية «نوى»، إنه لم يصدق عينه لحظة دخول رئيس وزراء مصر منزله، ومشاهدته معاناته هو شقيقه في هذا المنزل المتهالك، الذي كاد ان يقع على رؤوسهم، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أكد له أنه سيتم بناء منزل من دورين لهما، لتوفير شقة مستقله لكل منه وأخيه «ميلاد»، حتى يعيشوا حياةً كريمة.

أضاف «عدلي» لـ«الوطن» أنه تقدم بطلب للشئون الإجتماعية لتجديد منزله وإعانته وجاءت له لجنة عاينت المنزل، ليفاجأ بإدراجه ضمن مشروع «سكن كريم»، مشيراً إلى أنه ولد هو وشقيقه بالمنزل، وتزوجا فيه ويعيشان منذ سنوات طويلة في هذه المعاناة، فهو أب لـ3 أدولاد، ومعه زوجته، وكذلك شقيقه متزوج أيضاً ولديه 3 أطفال، ويعيشون 10 أشخاص في غرفتين مسقوفين بالخشب، وحمام ومطبخ مشترك، معرباً عن سعادته بنهاية هذه المعاناة، مع تنفيذ «سكن كريم»، حيث وعد رئيس الوزراء بإقامة شقتين له ولشقيقه، مؤكدا أن زيارة رئيس مجلس الوزراء كانت بمثابة «زيارة أخ لأشقائه لحل مشكلاتهم».

زوجة أمين عدلي: حياة كريمة فرصة جديدة للحياة

وقالت زوجة أمين عدلي إن ما حدث اليوم حلم يتحقق، لانتشالهم من هذا المنزل المتهالك، الذي كاد أن يقع فوق رؤسهم أكثر من مرة، ولولا عناية الله لكانوا في خبر كان، ولكن رئيس الوزراء، وحياة كريمة، برعاية الرئيس، أنقذتهم وأعطتهم فرصة جديدة للحياة.