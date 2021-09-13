مدبولي يتدخل لحل أزمة أسرتين «عايشين في بيت واحد بحمام مشترك»

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، عددًا من المنازل والأسر في منطقة «نوى» بمحافظة القليوبية، واستمع لمطالبهم الاستجابة لها ضمن مشروع «حياة كريمة».

مدبولي يتفقد منازل منطقة «نوى» ويستمع لمطالب الأسر

منزل واحد تقطن فيه أسرتان، جميعهم يستخدمون دورة مياه واحدة «حمام مشترك»، كانت أبرز المشاكل التي عرضها الأهالي على رئيس الوزراء خلال جولته، حيث وجَّه مدبولي بتأهيل هذا المنزل، وأن يكون على طابقين «كل طابق لأسرة منهما».