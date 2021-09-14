البورصة ترتفع بالتعاملات الصباحية.. و«الثلاثيني» قرب مستوى 11200 نقطة

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.42%، عند مستوى 11187.15 نقطة.

مؤشرات البورصة

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.52%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2957.96 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.34%، مستهلاً التعاملات عند مستوى 3963.28 نقطة.

فيما صعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 1.20%، مستهلاً التعاملات عند مستوى 2466.01 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 345.766 مليون جنيه، من خلال التداول على 129.779 مليون سهم، عبر تنفيذ 13.707 ألف صفقة.

تعاملات المستثمرين

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين للشراء بصافي 10.48 مليون جنيه للأجانب، و1.87 مليون جنيه للمصريين، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب للبيع بصافي 12.36 مليون جنيه.

الأسهم المتداولة وتوقعات السوق

وشهدت الجلسة التداول على 169 سهمًا، إذ ارتفع 95 سهمًا، فيما انخفض 23 سهما آخر، واستقر 51 سهمًا دون تغيير.

وتشير التوقعات إلى أن المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11200، وباختراقه هذا المستوى يستهدف 11400 نقطة، فيما يستهدف المؤشر «إيجي اكس30» مستوى المقاومة الثاني وهو 2930 وباختراقه لهذا المستوى يستهدف 3013 نقطة، وفي حالة حدوث عمليات تصحيح لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة قد يختبر مستوى الدعم الأول وهو 2860 نقطة.

وكانت البورصة المصرية، قد اقترحت تعديلات على قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها وإعمال شئونها، وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال لقاء سيادته مع عدداً من رواد الأعمال الذين نجحوا في تحويل أفكارهم إلى واقع، على رأسهم شركة سويفل للنقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للمتغيرات السريعة في نماذج أعمال الشركات الناشئة، والتي تختلف عن الشركات التقليدية، مؤكداً أنها تعديلات في حال موافقة الهيئة عليها من الممكن أن تفتح آفاق جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال وزيادة حجم أعمالها ومساهمة أكبر في نمو الاقتصاد المصري، ليوضح أن قيد وتداول الشركات الناشئة في البورصة يعزز من فرص اجتذاب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.