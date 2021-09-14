خبير عن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية: مصر تستثمر في مواطنيها

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، منذ قليل، وذلك خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي، الأمر الذي يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول التقرير بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر، حسبما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

خبير تنمية بشرية: مصر حوّلت المواطن من فم يتم إطعامه إلى كيان يستثمر فيه

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور أسامة قناوي خبير التنمية البشرية، إنَّه لا شك أنَّ الفترة التي نعيشها تشهد تجسيدًا جيدًا لمفهوم العنصر البشري ورأس المال البشري، وتحول المواطن من فم يتم إطعامه إلى كيان يتمّ الاستثمار فيه، لافتًا إلى أنَّه سابقا كان يتم إعداد المواطنين على أساس احتياجاتهم اللأساسية من طعام وشراب، أما اليوم فالمواطن هو رأس مال الدولة، تستثمر فيه في كل النواحي المهمة، تحت شعار كلمة «التنمية».

وأضاف «قناوي» لـ«الوطن»، أنَّ التنمية نوعين مؤقتة ومستدامة، وحينما تصدر الأمم المتحدة تقريرًا، تراقب تنمية العنصر البشري التي تحوّل إلى موارد، وهذه التنمية تكون مستدامة فترة زمنية كبيرة، وذلك إضافة إلى الاختبارات العديدة التي تمت لتبين صدق مشروع التنمية البشرية في مصر، أبرزها جائحة كورونا التي عطلت العالم كله وأخرجت الاقتصاد عن منحناه الطبيعي إلا مصر، وجدت فيها رد فعل إيجابي نحو الجائحة تمثل في الاهتمام المباشر للمواطن حتى في فقد دخله بسبب جائح عالمية، فلم تنخفض معدلات الانتاج ولم تتأثر معدلات النمو ولم تغلق الصناعات كما حدث عالميًا.

وأشار خبير التنمية البشرية، إلى أنَّ كل العناصر السابق ذكرها تأخذها الأمم المتحدة بعين الاعتبار وهي تعد تقرير عن العنصر البشري الفعال في أي مجتمع، فخرج التقرير المصري تقرير مبشر ومزدهر، ويفتح ذراعيه لكل أنواع الاستثمارات العالمية في مصر، التي تهتم بجودة العمالة التي تتماشى مع تكنولوجيا العصر.