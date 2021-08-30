ضبط شخصين يجمعان البطاقات التموينية للاستيلاء على نقاط الخبز بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «مسؤول عن مخبز بلدي مدعم، وصاحب مخبز بلدي مدعم - بدائرة قسم شرطة البساتين»؛ لتجميعهما البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين، واستخدامها في الاستيلاء على الحصص التموينية ونقاط الخبز المدعم، باستخدام ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز محل عملهما؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبحوزتهما 135 بطاقة تموينية، و2 ماكينة صرف الخبز.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التي تتعلق بالاستيلاء على أموال الدعم.