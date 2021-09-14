الحكم على المتهمين في واقعة «عقار جسر السويس» الثلاثاء المقبل

أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في واقعة عقار جسر السويس المنكوب لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 21 سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم.

8 ضحايا و25 مصابا بسبب إهمال المخالفات

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قد أمر في وقت سابق بفتح تحقيق عاجل في ملابسات حادث انهيار عقار جسر السويس، الذي راح ضحيته 8 أشخاص و25 مصاباً.

وتوصل تقرير اللجنة الهندسية لمعاينة العقار المنكوب، إلى أن الانهيار حدث لعوامل عدة منها الإهمال والتغاضي والتغافل عن المخالفات، التي انتهت بوقوع الحادث المأساوي وتعريض حياة السكان للخطر.

بناء طوابق مخالفة للاشتراطات

وأكدت التحريات الأولية أن انهيار العقار كان بسب إهمال صاحب العقار والمسؤولين، وهو ما أدى لوقوع هذا الحادث المأساوي، خاصة بعدما قام صاحب العقار ببناء طوابق فوق الحد المسموح به للبناء، مخالفا للقوانين.

وأشار التقرير الفني الأولي عن الحادث، إلى أن عدة عوامل تجمعت معا لتخلف عنها تلك الكارثة، بداية من الإهمال وانتهاء بالتغاضي عن المخالفات التي أدت إلى وقوع الكارثة، وهو ما أظهره صاحب العقار ليبرهن على إخلاء مسؤوليته عن الحادث.

تنصل رئيس الحي من المسؤولية

وقد حاول رئيس الحي، أمام جهات التحقيق المختصة، إخلاء مسؤوليته، مشيرا إلى أن المحافظة لم تنظر في الشكاوى المقدمة من سكان العقار ضد مرتكبي المخالفات.