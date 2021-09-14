آيتن عامر تدافع عن مصطفى شعبان: «كفاية حملات نعرف أسبابها»

عبرت الفنانة آيتن عامر، عن استياءها الشديد من الهجوم الذي يتعرض له الفنان مصطفى شعبان، خلال اليومين الماضيين، على خلفية قضاءه رحلة صيد في مطروح، واصفة ذلك بـ«حملات».

وكتبت آيتن عامر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يا جماعة كفاية حملات معروف إيه سببها.. الناس بتفهم والله».

يُعرض حاليا للفنانة آيتن عامر، مسلسل «زي القمر- أنا قبلت»، كأول بطولة مطلقة لها في عالم الدراما، ويُشاركها البطولة كلّ من تيام مصطفى قمر، وعابد عناني، ومحسن منصور، وأسامة عبد الله، ولبنى ونس، وعزت زين، وشريف الغريب، والعمل قصة وسيناريو وحوار أيمن الصواف وإخراج معتز حسام.

مصطفى شعبان بين الهجوم والدفاع على السوشيال ميديا

وقد تعرض الفنان مصطفى شعبان، لهجوم حاد، عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بعدما نشر صورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، على هامش خروجه في رحلة صيد بمطروح.

وانتقدت إحدى المتابعات الفنان مصطفى شعبان في سالة له: «ليه كده بس؟ دي روح زينا وسابتلكوا الأرض كلها وبعدت عن إيديكم، أنا بحبك وبحترمك يا مصطفى، احترم مخلوقات الله دي روح زينا، إنت ماترضاش حد يأذي الخيول بتاعتك، وبعد الصيد والتصوير بالفرحة دي، هتعمل بيهم إيه؟ ليه كده بس؟».

كما دافع أحد بدو مطروح، ويُدعى عبد الرحمن القناشي، عن مصطفى شعبان، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «الفنان مصطفى شعبان كان اليوم في ضيافة أخوتنا عيلة علواني، ولم تحدث ضجة كما حصل مع محمد رمضان، لأنه احترم الأصول والعادات والتقاليد، وجاي يستمتع بأجواء الصيد مش يصور مشهد تمثيلي..عرفتوا سمعة الفنانين تفرق عن بعضها».