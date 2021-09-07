موعد عرض «وأنا قبلت» من مسلسل زي القمر لـ آيتن عامر

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة موعد عرض حدوتة «وأنا قبلت» من مسلسل زي القمر لـ آيتن عامر، عبر قناة سي بي سي، التي تُعد ثاني حكايات الجزء الثاني من المسلسل.

ويأتي موعد عرض «وأنا قبلت» لـ آيتن عامر، اعتبارًا من يوم السبت المُقبل الموافق 11 سبتمبر، عبر قناة سي بي سي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

زواج آيتن عامر وتيم حسن يغضب أسرتيهما

وكشف برومو مسلسل زي القمر وأنا قبلت، عن وجود علاقة عاطفية بين آيتن عامر وتيام مصطفى قمر، الذي يصغرها بسنواتٍ عديدة، إلا أنّ العلاقة تُتوج بالزواج في النهاية، الأمر الذي يُغضب الأسرتين، وسط محاولات عديدة لإفشال العلاقة.

مسلسل زي القمر وأنا قبلت، من بطولة آيتن عامر، وتيام مصطفى قمر، وعابد عناني، ومحسن منصور، وأسامة عبد الله، ولبنى ونس، وعزت زين، وشريف الغريب، والعمل قصة وسيناريو وحوار أيمن الصواف وإخراج معتز حسام.

ومن جانبه، حرص الفنان محسن منصور، على توجيه الشكر إلى أبطال وصُنّاع العمل، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «كرمك وتوفيقك يارب.. شكرًا مها سليم والمخرج المبدع الموهوب معتز حسام وأخواتي تامر فتحي وأحمدفرغلي، والنجمة إيتن عامر والمتألق تيام قمر والقدير عزت زين والمبدع عايد عناني والقديرة لبني ونس ولاشينة لاشين والعسل جيهان أنور والدينامو خالد سعد وياسمين وأحلي ورق أيمن الشايب واجدع مدير تصوير كريم عاشور وأحمد عاشور والي ستايلست عبير وأجدع مخرجة منفذة إيمان شعبان وكرو الإخراج الجامد مؤمن وحسن وكل الرجالة الجامدبن وكل الرجالة خلف الكاميرا».