نواب يطالبون بكاميرات بالمدارس: تراقب تنفيذ إجراءات كورونا وتمنع الدروس الخصوصية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بإلزام المدارس بتركيب كاميرات مراقبة بالمدارس وداخل الفصول؛ لكشف أي تجاوزات من قِبل الطلاب والمعلمين للإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع المتحورات الجديدة التي تصيب الأطفال.

كاميرات مراقبة داخل الفصول

وأكد النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أهمية وجود بنية تكنولوجية جيدة لمراقبة المدارس، ومتابعة العمل داخل الفصل نفسه، وفي فناء المدرسة؛ لإجبار التلاميذ على الالتزام بالسلوكيات المركزية.

في هذا الصدد، قال النائب أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن المدارس تحتاج إلى رقابة بشكل كبير مثل باقي المؤسسات، وبالتالي فإن كاميرات المراقبة أصبحت شيئ أساسي لابد من وجوده داخل أي مدرسة للحصول على ترخيص.

«حتة»: إلزام المدارس بالكاميرات حماية للطلاب والمدرسين

وأضاف البرلماني، أن وجود الكاميرات سيلزم المدرسين بالشرح داخل الفصول، والتزام التلاميذ بالسلوك المدرسي؛ ما يساهم في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تستنزف الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن المدارس لابد أن يكون بها الأسس التكنولوجية والتحول الرقمي سواء في التعليم أو المراقبة، إضافة إلى أن وجود الكاميرات يمثل حماية للتلاميذ من أي أخطار.

مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، شدد على ضرورة تعميم وجود الكاميرات في كل مكان؛ لأنها تمثل حماية كبيرة للمجتمع، مطالبا الحكومة بإلزام كل المدارس والجامعات بتركيب كاميرات المراقبة كشرط مع العام الدراسي الجديد؛ لتأكيد المراقبة ليس فقط دراسيا ولكن سلوكيا مع التحول الأخلاقي الكبير في الفترات الماضية؛ إضافة لمراقبة الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا خاصة مع المتحورات الجديدة التي تصيب الأطفال.

كما أيد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فكرة وجود الكاميرات داخل المدارس، مؤكدا أنها ليست مكلفة، مؤكدًا أهمية تلك الخطوة؛ لمراقبة المعلمين وليس الطلاب فقط؛ لضمان قيامهم بواجبهم داخل المدرسة,