«التعليم»: عقوبات مشددة لمعلمي الدروس الخصوصية مع بداية العام الدراسي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الكتاب الدوري رقم 24 الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، على ضرورة محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية بكل جهد والعمل على القضاء عليها بداية من العام الدراسي الجديد، وشددت على ضرورة معاقبة المعلمين المخالفين للقرارات المنظمة للعملية التعليمية، خاصة المتغيبين عن مدارسهم أو من لا يتواجدون بمدارسهم في أوقات العمل الرسمية للقيام بهذا «الجرم».

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كافة الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، مشددة على جميع المديريات التعليمية بضرورة الالتزام بتنفيذ تعليمات بدء العام الدراسي الجديد سواء من خلال إعداد القوائم النهائية بأسماء طلاب المدارس أو تفعيل مجموعات التقوية المدرسية التي تعتبر سلاح فعال في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

أقصى عقوبة على من يمارسون التدريس في مراكز خاصة

وطالبت وزارة التربية والتعليم جميع المديريات بضرورة إتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في حق من يمارس المهنة دون وجه حق، ولا سيما من هم في إجازات بدون مرتب أو إجازات طويلة ويمارسون التدريس بشكل خاص في مراكز خاصة أو بمقراتهم الخاصة، وتوقيع أقصى عقوبات على المخالفين.

وأكدت الوزارة على جميع المديريات والإدارات التعليمية بالتنسيق الكامل مع مديريات الأمن لوضع خطة تأمين المدارس والمنشأت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة لضمان توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين طوال فترة سير الدراسة والامتحانات والحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

تفعيل الحضور والغياب في العام الدراسي الجديد

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحضور في العام الدراسي الجديد سيكون حضوراً نظامياً، مشدداً على ضرورة تفعيل الحضور والغياب في المدارس اعتباراً من أول يوم دراسة، لافتاً إلى أن الوزارة انتهت من إعداد المقررات التعليمية لجميع المراحل.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل مناهج الصف الرابع الابتدائي ورياض الأطفال قبل بداية العام الدراسي الجديد.