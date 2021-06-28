عاجل.. التعليم تطالب المديريات بسرعة تركيب كاميرات المراقبة في لجان الثانوية
العمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من تركيبها قبل الامتحات بوقت كافي
كتب:
أميرة فكري
12:07 ص | الإثنين 28 يونيو 2021
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أصدرت وزارة التربية والتعليم، خطاباً للمديريات التعليمية، بالتوجيه نحو سرعة الانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة لجميع المدارس التي تنعقد بها امتحانات الثانوية العامة على أن يتم تسليم الكاميرات لمديري المدارس ومسئولي العقد ومسئولي التطوير التكنولوجي بالمدارس.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، على العمل على مدار الساعة للانتهاء قبل الامتحانات تحت اشراف مسئولي الامن.
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