سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 15-9-2021 في البنوك

شهد سعر الريال السعودي تبيانا، مقابل الجنيه المصري وفقًا لآليات العرض والطلب، وترصد «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة سعر الريال السعودي في مصر اليوم، الأربعاء 15 سبتمبر الحالي في بعض البنوك المصرية على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري في بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 15 سبتمبر، نحو 18.48 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.45 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو 18.44 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 15 سبتمبر، في بنك مصر، نحو 21.57 جنيه للشراء و21.75 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.59 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 21.56 جنيه للشراء، و21.75 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الجنيه الإسترليني 21.57 جنيه للشراء و21.74 جنيه للبيع.