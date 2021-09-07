سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-9-2021 في البنوك المصرية

يهتم العديد من الأشخاص بمعرفة سعر اليورو في البنوك المختلفة مثل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك قناة السويس وبنك الإسكندرية وعودة والمصرف المتحد، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملات نستعرض سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي، اليوم الثلاثاء نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

كما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، اليوم الثلاثاء نحو 18.55 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء نحو، 18.53 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، اليوم الثلاثاء، نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك عودة

وسجل سعر اليورو في بنك عودة، اليوم الثلاثاء، نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار مختلف العملات العربية والأجنبية في البنوك المختلفة، نستعرضها على النحو التالي:

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي، اليوم الثلاثاء، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي، في بنك قناة السويس، نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، في البنك الأهلي استقر عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.