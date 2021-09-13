التعليم: منع واجبات رياض الأطفال وإعادة توزيع المعلمين لسد العجز

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات مشددة للمديريات التعليمية، استعدادا للعام الدراسي الجديد 2021- 2022، للعمل على تهيئة المُناخ المناسب والجيد والآمن للطلاب، جنبًا إلى جنب مع المعلمين، وذلك بمختلف المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية، مشددة على ضرورة حصول كل المعلمين والعاملين بالتعليم، وطلاب المرحلة الثانوية على التطعيمات اللازمة للوقاية من خطر الفيروس.

تعليمات التعليم للعام الدراسي الجديد 2021/2022

ونوهت وزارة التربية والتعليم، في الكتاب الدوري رقم 24، باستعدادات المديريات التعليمية للعام الدراسي الجديد:

- الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال، والتأكيد على أهميتها في عملية إعداد الأطفال للتعليم، التي في ضوئها يحظر تكليف الأطفال في هذه المرحلة العمرية بالواجبات المنزلية.

- سرعة الانتهاء من إعداد القوائم الجديدة للصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية، مع متابعة التزام الطلاب بالظهور بالشكل المناسب واللائق بالمدرسة.

إعادة توزيع جميع المعلمين بشكل عادل لسد العجز

- تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والإبداعي، وخلق ثقافة العمل بروح الفريق، داخل المدارس والمؤسسات التعليمية، بما يضمن خلق أجيال واعية ومتميزة، ومواكبة لمتطلبات العصر الراهن ومستعدة للمستقبل.

- التأكيد علي ضرورة سد العجز في جميع التخصصات بمتختلف المراحل، وذلك من خلال إعادة توزيع جميع المعلمين بشكل عادل على المدارس، وفقا لتخصصاتهم ومعدلات العجز والزيادة، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد، استمرارا للعملية التعليمية.

تشجيع الطلاب على توظيف كل القنوات والمنصات التعليمية

- الالتزام بالمعايير والضوابط المقررة عند اختيار مديري ووكلاء المدارس والموجهين الفننين، والالتزام بكل القرارات واللوائح المنظمة لهذا الشأن، دون الإخلال بأي منها مع توجيه الشكر للمتميزين.

- توجيه وتشجيع الطلاب على توظيف كل القنوات والمنصات التعليمية، كحصص مصر على سيبل المثال، والاستفادة منها، في إثراء العملية التعليمة، في مختلف التعليم.

- العمل الدائم على توفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، وذلك من خلال ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها، وتنفيذ مسابقات أوائل الطلبة بمختلف مراحل التعليم.