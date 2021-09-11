إبراهيم عيسى لـ السيسي: هل يمكن أن تصدر الدولة قرارا بتحديد الأبناء.. الرئيس يجيب

ردّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، على سؤال الإعلامي إبراهيم عيسى، الذي تضمن «هل يمكن للدولة أن تصدر قرارًا بتحديد عدد الأبناء، بمعنى أنَّها ملزمة في الإنفاق على الأبناء وبالتالي يمكن في الفترة المقبلة أن تُصدر الدولة قراراً بدعم طفلين فقط؟».

مشكلة الزيادة السكانية لو كانت هتتحل بالقانون لشرّعناه من زمان

وأجاب الرئيس السيسي عن السؤال الخاص بأزمة الزيادة السكانية خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في العاصمة الإدارية، اليوم السبت: «لو كان الموضوع يتحل بالقانون كنا عملناه من سنوات، ولكن القانون اللي مش بيتنفذ مالوش قيمة ولو أنت أخدت إجراء يتقاطع مع ثقافة المجتمع، يبقى أنت بتهدر الإجراء».

القانون اللي مش بيتنفذ مالوش قيمة.. ولو أخدت إجراء يتقاطع مع ثقافة المجتمع يبقى بتهدر الإجراء

وتابع الرئيس: «الكلام ده عملوه في دول تانية ونجحوا فيه، ولكن كانت بنية القانون لديهم واحترام المجتمع للقانون والتشريع عالية، ولو أنا عملت كده ولم أمنحه تموين فلن يتغذى بشكل جيد، ولو طلّعت قانون قلت الدولة هتهتم بطفلين فقط، طيب واللي أكتر من كده! فيه فرق بين إننا نحط فكرة قانون، وطريقة تطبيقه على أرض الواقع، والنهارده بطاقة التموين فيها 9 أو 10 أشخاص وماقدرش أطلعهم، ده الناس كده وتعبانة يعني».