استمرار فعاليات التدريب الصيفي لطلبة الجامعات بدار الكتب المصرية

تواصل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، فعاليات التدريب الصيفي لطلبة أقسام المكتبات والمعلومات بالجامعات المصرية، والذي بدأ في 22 أغسطس الماضي، ويستمر حتى 28 سبتمبر الجاري.

تفاصيل تنفيذ برنامج التدريب بدار الكتب

يستهدف التدريب 94 متدربا، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات من الجامعات التالية: الأزهر بفروعه في محافظات (البحيرة - كفر الشيخ- الغربية - المنوفية - أسيوط)، جامعة حلوان، جامعة القاهرة، جامعة المنصورة، جامعة عين شمس، جامعة بنها وجامعة الفيوم.

ينقسم المنهج إلى 8 أيام من التدريب، تشمل الموضوعات التالية: «الإيداع القانوني، فهرسة الكتب العربية والأجنبية (فهرسة موضوعية ووصفية)، بالإضافة إلى الإدخال الآلي سيمفوني عربي وإنجليزي، وتنظيم المقتنيات المخزنية والخارجية»، ويختتم التدريب بجولة ميدانية في قاعات دار الكتب، للتعرف على طرق التنظيم المتبعة في كل قاعة على حده.

ويقام التدريب من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة والنصف مع الأخذ في الاعتبار أن العطلات الرسمية ويومي الجمعة والسبت إجازة ولا تحسب في أيام التدريب، ويمنح المتدربون فى نهاية التدريب شهادة موثقة.

وتراعي دار الكتب إجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الإجراءات الاحترازية والتزام المتدربين بالكمامة.