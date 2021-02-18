شمس الكويتية تلامس العالمية عبر كليب «شيزوفرينيا» بـ8 جوائز

حفرت المطربة شمس الكويتية اسمها في مصاف العالمية بتوالي نجاحات أجدد أغنياتها المصورة «شيزوفرينيا»، التي ترشحت بها لأكثر من 8 جوائز موسيقية في عدة مهرجانات كبرى.

كليب «شيزوفرينيا» لم يكن مجرد أغنية بالنسبة لشمس؛ إذ عكفت على إنتاج العمل لأكثر من 6 أشهر، بوضع فكرة العمل وتصورها للكليب نفسه، ونجحت في إنتاجه بميزانية كبيرة، واستعانت بمخرج عالمي أخرج إعلانات أشهر الماركات العالمية، مثل «ديور» و«شانيل»، وتمكنت خلال الكليب من الاستحواذ على الاهتمام العالمي في سابقة تعد هي الأولى من نوعها في العالم العربي، عبر ترشيح الأغنية رسميا لـ8 جوائز موسيقية، في أمريكا وأوروبا وآسيا.

بداية من القارة العجوز، حاز الكليب الجديد على جائزة أفضل فيديو كليب، وإدارة فنية في مهرجان أوروبا السينمائي، مرورا بأفضل فيديو كليب مصور في مهرجان آسيا السينمائي الدولي، وصولا لأفضل كليب في مهرجان كندا السينمائي، بجانب تتويجه بجائزتي أفضل إخراج للمخرج دان حداد، وأفضل تصوير سينمائي في مهرجان Cineawards، بالإضافة إلى ترشيحه لجوائز أفضل «كليب مصور، وديكور» في مهرجان Indie السينمائي.

وعبرت شمس الكويتية عن سعادتها الغامرة لكل هذه التكريمات، قائلة، في بيان: «أشكر كل شخص اشترك في صناعة هذا الإنجاز، وسعيدة بالتتويج المستحق للكليب وفوزه بـ8 جوائز عالمية»، وتعد بذلك أول فنانة في العالم العربي تنال هذا الكم من الجوائز العالمية عن عمل غنائي مصور.

وتقول كلمات الأغنية:

شيزوفرينيا

أنا عايشة ما بين الناس

كأني في دنيا وحديا

وبتنقل بين الإحساس

بدون أسباب كده في ثانية

ومش محتاجة حد يقللّي

إيه الصح وأعمل إيه

لأني عايشة مع نفسي

وبسأل نفسي دايماّ ليه

شيزوفرينيا

ما بين شخصية والتانية

بعيش دنيا بجد حقيقي مختلفة

شيزوفرينيا

كأني منّي وعليّا

وبجرحني وقول ليّا أنا آسفة