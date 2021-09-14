ظهور قرش «وايت تيب شارك» بشواطئ الغردقة.. مسالم و«إحنا اللي خطر عليه»

التقطت عدسة مجموعة من السائحين ظهورا لقرش «وايت تيب شارك» وهو أحد أنواع القرش الأبيض يرقد مسالما في القاع بأحد شواطئ الغردقة وذلك أثناء رحلة غطس إلى قاع البحر في رحلة بحرية على متن مركب غطس، ما يعد إثارة ومتعة للسائحين من هواة المغامرة والباحثين عن رؤية الحياة البحرية في الأعماق.

ظهور «وايت تيب شارك» بشواطئ مدينة الغردقة

وقال أحمد العزب، مدرب غوص بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن» إن مجموعة من السائحين الأجانب التقطوا عدة صور لأحد أنواع القروش ويدعى «وايت تيب شارك» بشواطئ مدينة الغردقة أثناء القيام برحلة غطس في أعماق البحر، مؤكدا أن ظهور مثل هذه الكائنات البحرية النادرة مثل السلحفاة والمانتا وأسماك القرش هو حدث فريد ونادر، يعمل على تنشيط السياحة وجذب السياح الذين يأتون خصيصا من جميع أنحاء العالم إلى شواطئ الغردقة لرؤية الكائنات البحرية النادرة، لافتا إلى انتعاش حركة السياحة البحرية وتوافد الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا وسلوفانيا».

احنا اللي خطر على القرش.. مش هو اللي خطر علينا

ومن جانبه، أشار حسن الطيب، الخبير البحري والرئيس السابق لجمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن أسماك القرش تمثل خطورة على الإنسان في حالة التحرش بها فقط أو التعامل معها بسلوك يثيرها، لافتا إلى أن البحر هو مملكة خاصة لهذه الكائنات والإنسان الذي يذهب إليهم لا بد من أن يحترمهم ولا يضايقهم أو يسلك سلوكا يثيرهم حتى لا تتحول هذه الكائنات إلى عدوانية، قائلاً «احنا اللي خطر عليه مش هو اللي خطر علينا» مؤكدا لو التزمت الهدوء في بيته ومملكته الخاصة في قاع البحر ولم تتحرش به ولم تلقِ أي طعام في الماء ولم تحدث منك أي حركة تثيره، يمكنك الاستمتاع برؤيته من بعيد دون أن يهاجمك فإن الإنسان ليس وجبته المفضلة.

28 نوعًا من أسماك القرش في البحر الأحمر

وكشف تامر كمال، مدير المحميات بالبحر الأحمر، أن السواحل المصرية المطلة على البحر الأحمر تحوي حوالي 28 نوعًا من أسماك القرش، لافتا إلى أن معدلات هجوم القرش على البشر في البحر الأحمر تكاد تكون معدومة مقارنة بسواحل أمريكا وأستراليا وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا، موضحا أن النوع الذي ظهر بشواطئ الغردقة يفضل البقاء في القاع ولا يخرج إلى الشواطئ، ويتغذى على الأسماك الصغيرة وظهوره يدل على نظافة البيئة البحرية وتعافيها تماما.

وأكد كمال في تصريحات لـ«الوطن» أن أسباب هجوم القرش على البشر هي نتيجة خطأ من البشر أنفسهم وذلك لممارسات خاطئة من البشر وعلى رأسها إطعام أسماك القرش، والتحرش بها وصيدها حيث يؤدى هذا إلى تحور وتعدل سلوكها ويجعلها أكثر خطورة على البشر.