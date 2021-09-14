حذف «أكتيمرا» من بروتوكول كورونا بالموجة الرابعة

بدأت وزارة الصحة تعديل بروتوكول علاج كورونا الموجة الرابعة بحذف عقار «أكتيمرا» المعتمد في علاج كورونا من البروتوكول، وذلك عقب إعلان شركة روش العالمية تقليل إنتاجه.

الصحة تخاطب الشراء الموحد والجامعات بأدوية بديلة لأكتيمرا

وخاطبت الوزارة، هيئة الشراء الموحد والتنسيق مع وزارة الصحة والجامعات، لاستخدام المستحضرات البديلة خلال الأيام الماضية، وجار توفير كميات من البدائل الجديدة، وضخها بالقطاع الخاص، وصرفها بناء على تقارير طبية، وتحت إشراف الطبيب المعالج.

متى بدأ اعتماد دواء «أكتيمرا» عالميا؟

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت بالتحديد في 25 فبراير من العام الماضي، على إجراء تجارب على دواء «أكتيمرا» لعلاج الحالات الشديدة والمصابة بالالتهاب الرئوي الحاد، الناجم عن وباء كورونا المستجد.

وجرى اعتماد عقار «أكتيمرا» عالميا، وهو من إنتاج شركة «روش» السويسرية، وهو في الأساس علاج لالتهاب المفاصل الروماتويدي، ويعمل على تثبيط الأنترلوكين- 6 وهو بروتين يُعد أحد المؤشرات الحيوية للالتهاب، والاستجابة المناعية عالية المستوى.

شعبة الأدوية تكشف المستحضرات البديلة لـ«أكتيمرا»

وفى سياق متصل، قال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للدواء بالغرف التجارية، إنه عقب قرار شركة روش السويسرية بتقليل الإنتاج، منحت هيئة الدواء على الفور، رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر Sotrovimab فى 15 يوليو 2021، وكذلك لمستحضر Regeneron في 31 أغسطس 2021، بالإضافة إلى إصدار موافقة استيرادية لمستحضر مركب باسم Bamlanivimab& Etesevimab بتاريخ 11 أغسطس 2021.

وأوضح أنه جرى الاستيراد بالفعل، واستلام وزارة الصحة للمستحضر، كما جرى إصدار موافقة استيرادية لبديل آخر بتاريخ 13 سبتمبر 2021، لمستحضر sarilumab، وجرى مخاطبة هيئة الشراء الموحد، والتنسيق مع وزارة الصحة والجامعات، لاستخدام المستحضرات البديلة، وجار توفير كميات من البدائل الجديدة، وضخها بالقطاع الخاص، وصرفها بناء على تقارير طبية، وتحت إشراف الطبيب المعالج، علما باستمرارية صرف أكتيمرا من المخزون الاستراتيجي المتوفر بصيدلية الإسعاف التابعة للشركة المصرية.

شعبة الأدوية تطالب الأطباء بعدم كتابة «أكتيمرا» في الروشتة

وشدد الدكتور علي عوف على ضرورة عدم كتابة الأطباء لدواء «أكتيمرا» في الحالات المصابة بكورونا، والاهتمام بكتابة الأدوية البديلة الأكثر فاعلية، والأقل سعرا من دواء «أكتيمرا»

وأوضح «عوف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هيئة الدواء، طالبت شركات الأدوية بضرورة زيادة إنتاجها من المستحضرات الدوائية المستخدمة في بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل التدابير اللازمة، لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية، بما يلبي احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والصيدليات، مع ضرورة الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية، وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الخام، وهو الأمر الذي تمت متابعته خلال الفترة السابقة، وساعد على سرعة تعافي سوق الدواء، وتوفير بعض المستحضرات الدوائية التي عانت من نقص نتيجة التكالب الزائد على شرائها.