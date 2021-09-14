«أبل» تطلق تحديث «iOS 14.8» بعد اكتشاف ثغرة أمنية في هواتف أيفون

أعلنت شركة «أبل» طرح تحديث جديد لمستخدمي هواتف أيفون، وهو iOS 14.8، وقالت الشركة -من خلال قسم الأمان والحماية- عبر موقعها، إنها طرحت التحديث الجديد لتغطية وسد ثغرة أمنية جرى اكتشافها مؤخرا.

وأشارت الشركة إلى أنه لتحقيق الحماية لمستخدمي هواتفها لم تفصح عن مشكلات الأمان أو تناقشها أو تؤكدها قبل إجراء تحقيق وتوفير التصحيحات أو الإصدارات التي تتفادى الثغرة حتى لا يتحوط المخترق، مشيرة إلى أنه بعد تأمين التحديث سيجري سرد أحدث الإصدارات في صفحة تحديثات أمان Apple، وهو ما حدث مع إصدار التحديث iOS 14.8 .

ولفتت «أبل» إلى أنه جرى إطلاق التحديث الجديد iOS 14.8 وiPadOS 14.8، أمس الاثنين الموافق 13 سبتمبر 2021.

التحديث يحمي المستخدمين خاصة الصحفيين والنشطاء

وأوضحت الشركة أن التحديث الجديد يوفر تحديثات أمنية مهمة، ويوصى به لجميع المستخدمين، ويتوفر التحديث لسد ثغرة أمنية خطيرة اكتشفها الباحثون في مختبر Citizen Lab، التي يمكن استخدامها لتثبيت برامج تجسس على هواتف أيفون الخاصة بالصحفيين والمحامين والناشطين.

الثغرة المكتشفة في أيفون يمكن استغلالها من «بيجاسوس»

وقال عدد من الباحثين في مختبر أمن المعلومات Citizen Lab، إن الثغرة التي جرى اكتشافها في هواتف أيفون، من نوع «Zero Click»، ويمكن استغلالها من قبل البرمجيات الضارة مثل بيجاسوس (Pegasus)، للتجسس على هواتف وأجهزة المستخدمين دون الحاجة إلى أي إجراء من قبل المستخدم حتى النقر على رابط، وهو ما يتسبب في سرقة بيانات المستخدم وكلمات المرور والتجسس.

وشددت شركة «أبل» لمستخدمي هواتفها على ضرورة تحديث الهواتف في أسرع وقت ممكن، حيث أصدرت تحديثات iOS 14.8 وmacOS Big Sur 11.6 وwatchOS 7.6.2.