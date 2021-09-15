بعد توقف مسلسل «ورد».. حنان مطاوع تنضم لعمل جديد

بعد حصولها على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان الأمل السينمائي الدولي، عن فيلم «قابل للكسر»، تكشف حنان مطاوع تفاصيل دخولها في عمل جديد يحمل اسم «وش تالت»، وسبب توقف تصوير مسلسلها «ورد».

حنان مطاوع تكشف عن موعد بداية تصوير مسلسل «وش تالت»

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن موعد بداية تصوير مسلسلها الجديد «وش تالت»، قائلة: «هنبدأ تصوير هذا المسلسل الأسبوع القادم»، ويشاركها في هذا العمل محمود عبد المغني، وإخراج أحمد حسن.

حنان مطاوع عن مسلسل «ورد» «توقف بسبب مشاكل انتاجية»

وأضافت لـ «الوطن» عن سبب توقف مسلسلها «ورد»، قائلة: «صورنا به مشاهد منذ عام، ولكنه توقف بسبب المنتج»، متابعة: «يوجد مشاكل في الإنتاج، والمنتج كانت لديه مشكلة في ضخ الأموال، خاصة بعد عدم كفايتها، لذلك توقف تصوير المسلسل».

جائزة أحسن ممثلة عن فيلم «قابل للكسر»

قالت الفنانة حنان مطاوع عن تسلم إلهام شاهين جائزة أفضل ممثلة نيابة عنها، في مهرجان الأمل السينمائي الدولي، عن فيلم «قابل للكسر»، «سعيدة جدا بسبب تسلم الفنانة إلهام شاهين الجائزة بالنيابة عني»، متابعة: «من أجمل الأشياء التي حدثت، حيث زادت الجائزة جائزة أخرى عندما استلمتها».

وعن غيابها في المهرجان قالت: «بسبب ضيق الوقت، لم أستطع الحصول على الفيزا».

ويذكر أن فيلم «قابل للكسر»، من إخراج وتأليف أحمد رشوان، والذي عُرض العام الماضي، وتشارك في تقديم هذا العمل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، عمرو نجاتي، وغيرهم من الفنانين.

واستطاع هذا العمل تمثيل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان الدار البيضاء الدولي للسينما المستقلة، ويُقام هذا المهرجان تحت قيادة الناقد المغربي الكبير حمادي جيروم رئيس المهرجان.