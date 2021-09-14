وزير الأوقاف: إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بالوزارة

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة لتفعيل كل ما يتصل ببنود هذه الاستراتيجية فيما يخص عمل الوزارة، انطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بترسيخ حقوق الإنسان في جميع مؤسساتها، تلك الرؤية التي توجت بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجاء تشكيل الوحدة على النحو التالي :

تشكيل وحدة حقوق الإنسان

1 ـ المهندس سمير محمد مصطفى الشال، قائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف - رئيسًا .

2 ـ أحمد عطية أبو الوفا – رئيسا للإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية - عضوًا .

3 ـ الدكتور أحمد عبد الرؤوف محمد علي – مديرا عاما للشئون القانونية عضوًا.

4 ـ الدكتور أسامة فخري الجندي – مديرا عاما للمساجد بديوان عام وزارة الأوقاف – عضوًا .

5 ـ الدكتورة جُنيَّة محمود محمد عبد الرحمن– مديرا عاما الشئون الطبية بمستشفى الدعاة – عضوًا .

6 ـ سمر إبراهيم محمود – مديرا عاما لخدمة المواطنين - عضوًا .

7 ـ عبد الله محمدي سيد أحمد – مديرا لإدارة الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية – عضوًا .

تعزيز قيم المواطنة والتسامح الديني

تعمل هذه اللجنة على تعزيز قيم المواطنة، والتسامح الديني ، والإسهام في برامج الحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع ، والوفاء بحقوق متحدي الإعاقة فيما يخص أعمال الوزارة وتنفيذ سياسة بناء المساجد الميسرة في بناء جميع المساجد الجديدة و عند إحلال المساجد أو تجديدها، وترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة وتسجيلها صوتيا إلى جانب نشرها إلكترونياً.

لجنة للتثقيف الرقمي بالأوقاف

واستحداث لجنة للتثقيف الرقمي بالأوقاف، عملا على نشر ثقافة التحول الرقمي، والتعريف بجوانبها الإيجابية والاستخدام الآمن والأمثل لها ، لجميع العاملين بالأوقاف ، مع التحذير من الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل، حيث قرر أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تشكيل لجنة التثقيف الرقمي على النحو التالي :

1- رندا صلاح دسوقي - رئيسا للإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي - رئيسًا.

2. غادة عبد الحليم محمد - مديرا عاما النظم والتطبيقات والدعم الفني - عضوًا.

3. محمد الشحات محمد أبو ستيت - مديرا عاما للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي - عضوًا.

4. د.أشرف فهمي موسى - مديرا عاما للتدريب - عضوًا.

5. الشيخ محمد إبراهيم عبد الله عسكر - عضوًا.

6. أحمد فاروق صلاح الدين زعتر - عضوًا.

7. محمد حسين علي موسى - منسقًا للجنة. وتكون اللجنة مسئولة عن إدارة عملية التثقيف الرقمي لجميع العاملين بالأوقاف من خلال محورين :

الأول : التدريب على التعامل مع جميع وسائل التواصل الحديثة.

الثاني : التنسيق مع القطاع الديني بوزارة الأوقاف وخبراء التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات ، لتعظيم الاستفادة من وسائل ومواقع التواصل الحديثة ، وتجنب مخاطر الاستخدام الخاطئ أو غير الآمن لها.