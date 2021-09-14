«تعرف على المزايا» التسجيل الإلكتروني لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية غدا

تبدأ الجمعيات الأهلية والمؤسسات بدءا من غدا الأربعاء التسجيل على الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن من أجل توفيق أوضاعهم، وذلك بعد إعلان الوزارة، اطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي.

10 مزايا للمنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى

وأكدت الوزارة، على موقعها الرسمي، أن قانون تنظيم العمل الأهلي، سعى لتحرير العمل الأهلي وتأسيس الجمعيات بالإخطار، والعمل على ضمان تحقيق الشراكة المتوازنة، وتوفير جميع النماذج إلكترونيا للتعامل معها، مشيرة إلى أنه تم توفير لائحة النظام الأساسي إلكترونيا، ومؤكدة أن المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، تشمل العديد من المزايا التى تتمثل فيما يلى:

- توفر المنظومة الإلكترونية صفحة خاصة profile بكل جمعية علي المنظومة، تقوم تحديثها وتزودها بالمعلومات حول مشروعاتها وأنشطتها.

- توفير خدمة الدفع الإلكتروني للإشهار الجديد للجمعيات والمؤسسات، وتجديد تصاريح المنظمات الأجنبية غير الحكومية على المنظومة.

موقع إلكتروني للعمل الأهلي.. لأول مرة في مصر

- لأول مرة بمصر، اطلاق موقع إلكتروني للتقديم بالعمل الأهلي وكافة الخدمات المرتبطة على هذا الرابط www.ngo.eg

- توفير رقم موحد للجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، مكون من 14 رقما.

- توفير مواد لائحة النظام الأساسي لـ«الجمعيات والمؤسسات الأهلية» على المنظومة.

- تطبيق ركائز الحوكمة الإلكترونية في التعامل مع متلقي الخدمة من الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأجنبية والأشخاص الاعتبارية والطبيعية.

- توفير نماذج إلكترونية لجميع الخدمات الخاصة بتنظيم العمل الأهلي في مصر، حيث تقوم مؤسسات العمل الأهلي باستخدامها لطلب خدماتها من الوزارة، مع إمكانية تتبع مراحل تقديم الطلب وفقا الأطر الزمنية المحددة عي القانون واللائحة التنفيذية.

- تنظيم عمليات التطوع من خلال إنشاء منظومة فرعية إلكترونية والتي توفر خدمات تسجيل راغبي التطوع وتقديم طلب للحصول على متطوعين وإنشاء قاعدة بيانات تفاعلية تدعم عملية الربط بين راغبي التطوع وجهات التطوع ومتابعة المتطوع، وجهة التطوع في تنفيذ المهمة والأنشطة التطوعية ورصد وتوثيق وتقييم عمليات التطوع على مستوى الجمهورية.

قاعدة بيانات متكاملة عن أنشطة الجمعيات

- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تفاعلية ومحدثة عن جميع مجالات وأنشطة ومشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر، والتي يتم إصدار تقارير دورية حول دورها في كافة قطاعات ومجالات التنمية في مصر.