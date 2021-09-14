التضامن: بدء تسجيل الجمعيات بالمرحلة الثانية للمنظومة الإلكترونية غدا

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، إنه سيتم بدء تسجيل الجمعيات الأهلية والمؤسسات على الموقع الإلكترونى لتوفيق أوضاعهم، غدا الأربعاء، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، توفر لأول مرة موقعا إلكترونيا لتنظيم العمل الأهلي وإشهار للجمعيات الأهلية من خلال الموقع في دقائق معدودة.

توفير 36 خدمة يمكن استخدامها وطلب خدماتها

ولفت أيمن فى تصريحات صحفية، إلى أن المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي توفر نماذج إلكترونية لجميع الخدمات الخاصة بالعمل الأهلي، مؤكدا أنه يتم توفير 36 خدمة، يمكن استخدامها، وطلب خدماتها من الوزارة مع إمكانية تتبع مراحل تقديم الطلب وفقا للأطر الزمنية المحددة في القانون واللائحة التنفيذية.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلى، ذات طابع خاص تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، كما تختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات الأهلية والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية فى تطبيق القانون ولائحته التنفيذية.

إنشاء وحدات فرعية تختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات

وأوضح أنه يتم إنشاء وحدات فرعية تتبع فنيا الوحدة المركزية بمديريات التضامن الاجتماعي تحل محل إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، وتختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات الواقعة في نطاق اختصاصها.

وأشار إلى أنه يتم صياغة استراتيجية العمل التطوعي والعمل الأهلي، تقييم عمل الوحدة والوحدات الفرعية بناء على الأهداف والمخرجات، ووضع إطار لتقييم الأداء وفقا للنتائج والأهداف، كما يتم تغيير ثقافة العمل، ودور الجهة الإدارية من وظيفي إلى استراتيجى لدعم وتطوير العمل الأهلي، كما تم توفير الدعم والتوجيه الفنى لمؤسسات العمل الأهلي.