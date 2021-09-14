قبل إطلاقه اليوم.. تعرف على أهم مزايا هاتف «آيفون 13»

حان الوقت أخيرا لإزاحة الستار عن هاتف أيفون 13 الجديد، والذي طال انتظاره وكثر الحديث عنه في الأونة الأخيرة، والذي أعلنت شركة «أبل»، عن إنتاجه منذ فترة كبيرة.

وأعلنت شركة «أبل»، في بيان لها، أنها ستعقد مؤتمرا لها اليوم، عبر الإنترنت، نظرا للظروف الحالية لانتشار فيروس كورونا، حيث ستقوم خلال المؤتمر بالإعلان عن هاتفها الجديد «أيفون 13»، وعدد من إصدارات السماعات اللاسلكية «إيربودز» الجديدة التي ستقوم بإطلاقها اليوم أيضا.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان أيضا عن طراز جديد من ساعة «أبل» الجديدة، وذلك خلال المؤتمر الذي سيتم انعقاده في السابعة مساء بتوقيت القاهرة ويستمر لساعتين.

الاتصال مع الأقمار الصناعية

وعملت شركة «أبل»، على إضافة العديد من الخصائص الجديدة والمميزة للهاتف الجديد الخاص بها، وهو ما تمثل في إمكانية هواتفها بالاتصال مع الأقمار الصناعية، والتي تسمح لمالكي الهاتف بإرسال رسائل نصية والإبلاغ عن الأعطال في المناطق الخالية من تغطية شبكات الهواتف المحمولة.

وكشفت عدد من تسريبات التى تم نشرها عن هانف أيفون 13 الجديد أنه سيأتي بألوان عديدة ويحمل تصميماً جديداً، حيث من المتوقع أن يأتي بألوان عصرية ومختلفة، وبمجموعة ألوان تشمل الأسود والأزرق والأرجواني والوردي والأبيض والأحمر.

وأشارت عدد من التسريبات غير المؤكدة، أن الهاتف له بطارية ذات سعة كبيرة وعمرها أطول، ومواصفات أعلى للكاميرات وخيارات ألوان جديدة، وتشير التوقعات، إلى أن أجهزة آيفون القادمة قد تشتمل على المعدات التي تسمح لها بالاتصال بالأقمار الصناعية، وأن تحتوي على شبكة الجيل الخامس.

بثلاثة إصدارات.. الإعلان عن هاتف أيفون 13 اليوم

وتعمل شركة أبل، على إصدار هاتفها الذكي المرتقب «آيفون 13»والذي سيتم الإعلان عنه اليوم، حيث يأتي بمعالج من نوع «apple a14» سداسي النواة، وكاميرات خلفية رباعية فائقة الدقة مع كاميرا أمامية 16+12 ميجا بكسل.

أما عن الشاشة فحجمها 6.3 إنش بمعدل تحديث 120 هرتز، والبطارية 4000 مللي أمبير، وسيتم إصدار 3 إصدارات من جهاز آيفون 13 مختلفة في المساحة التخزينية فقط، وهي: «128، 256، 512 ميجا بايت»، ويحتوي الهاتف على سماعات ستريو ومدخل سماعات 3.5 مللي متر ولا يدعم تشغيل الراديو fm.