«زغاريد في جنازة عريس المرج».. تفاصيل قتل «محمد» على يد تاجر موبيليا

مشهد غريب أثار دهشة المئات من أهالي منطقة المرج لجنازة «محمد» العريس الذي لقى مصرعه على يد تاجر موبيليا قبل زفافه بأيام قليلة، حيث كانت الزغاريد والفرحة تكسو الأجواء بدلاً من المشاهد المعتادة للصراخ والعويل داخل الجنائز.

كان شغوفاً بتعلم اللغات الأجنبية

شقة صغيرة داخل عقار مكون من 4 طوابق كان يسكن بها الضحية محمد صاحب الـ32 عاماً، مع أسرته المكونة من 4 أفراد شهدت كفاحه منذ كان صغيراً فكان محباً للتعلم، وخاصة تعلم اللغات، حيث أتقن اللغة الصينية حتى أصبح يعمل في إحدى الشركات الصينية ومحباً للغة الإنجليزية، كما أنه كان يتقن الألمانية والعبرية وقبل قتله كان يتعلم الفرنسية ولم يؤثر شغفه لتعلم اللغات أو تدريبات اللياقة البدنية التى كان يتلقاها على علاقته بربه التى كانت قوية إلى حد كبير فكان محافظا على أداء صلواته داخل بيت الله، وخاصة صلاة الفجر، داعياً أصدقاءه لأدائها والانتظام على الصلاة للتقرب من الله.

المتهم ضرب «محمد» وشقيقه بطلقات نارية

وقال «معتز» صديق الضحية منذ أكثر من 20 عاماً في حديثه لـ«الوطن» إن صديقه توجه يوم الواقعة لاستلام قطع الأثاث من المتهم صاحب محل الموبيليا المتفق عليها، ولكنه فوجئ عقب ذهابه أنها ليست القطع المتفق عليها، وعقب رفض صديقه تسلمها قام المتهم بإجباره على ذلك، مهدداً إياه ولكنه لم يستجب لتهديداته فقام المتهم بالاشتراك مع آخرين بضرب «محمد» على رأسه بالمقص، وعلى الفور توجه «محمد» إلى الصيدلة المجاورة لمحل المتهم لتخييط الجرح ولكن لم يتوقف المتهم عند ذلك الحد بل انتظر الضحية حتى يخرج من الصيدلية لقتله وأثناء تواجد «محمد» فى الداخل هاتف والده وأخبره بالواقعة وأثناء معرفة شقيقه الأصغر بذلك توجه إلى مكان شقيقه للاطمئنان عليه ولكن قابله المتهم ومعاونوه وأطلق عليه عدة طلقات نارية من «فرد خرطوش» خاص به أفقدته وعيه في الحال وحال سماع «محمد» صوت إطلاق النيران خرج ليرى أخاه ملقى أرضاً غارقاً في دمائه، ولاحظ المتهم خروجه وتوجهه في طريقه لإنقاذ شقيقه فأطلق النيران على المجني عليه ولكن كان «محمد» أقل حظاً من شقيقه فلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور تاركاً خلفه أحلاماً أصبحت رماداً لفقده.

توفي «محمد» ونجا شقيقه

وكانت الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج تلقت إخطاراً من المستشفى يفيد بوجود جثة لشاب في بداية العقد الرابع من عمره وشقيقه مصاباً بإصابات خطيرة نتيجة طلقات نارية أصابت كليهما، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبعمل التحريات الأولية تبين أن الواقعة كانت بسبب الخلاف على قطع الأثاث الخاصة بالمجني عليه وأن المتهم تعمد قتله بسبب ذلك الخلاف، وتم ضبط متهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة.