ضبط 147 شيشة وغلق 8 منشآت مخالفة لإجراءات كورونا بأسيوط

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الملتزمين، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين للتعليمات والقرارات الصادرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة الفيروسات بشأن الإجراءات الوقائية والإحترازية، التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال الضبطية القضائية الممنوحة لرؤساء المراكز والأحياء ونوابهم.

وأكد المحافظ على مواصلة شن الحملات الرقابية والتفتيشية على المقاهي والكافتريات والمطاعم والأسواق وغيرها خلال الفترتين الصباحية والمسائية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ أسيوط يعلن نتائج الحملات

وأوضح محافظ أسيوط أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 147 شيشة، وغلق 3 محلات و5 مقاهي وكافتيريا لعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة، فضلاً عن عدم الالتزام بتنفيذ التعليمات والتراخيص المقررة وغيرها من المخالفات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها لمخالفتهم للقانون والقرارات الصادرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً للتوجيهات الدولة ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020.

المحافظ يناشد المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، ومنع التجمعات، والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على لقاح فيروس كورونا، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335، معلناً عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه، على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.