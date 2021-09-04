حي شرق أسيوط يصادر 90 شيشة خلال حملة مفاجئة على المقاهي المخالفة

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وبصورة مفاجئة على المقاهي والكافتريات، مؤكدًا اتباع القواعد وتنفيذ الإجراءات الوقائية التي أعلن عنها مجلس الوزراء.

وطالب محافظ أسيوط رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الملتزمين بالتعليمات والقرارات الصادرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا.

حملة على المقاهى

وأشار المحافظ، في بيان له، إلى شن حملة تفتيشية مفاجئة على المقاهي والكافيتريات بحي شرق مدينة أسيوط برئاسة أيمن محروس، رئيس حى شرق أسفرت عن ضبط ومصادرة حوالى 90 شيشة، وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفتهم قرارات الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

استمرار الحملات

وأوضح المحافظ، أن الحملات مستمرة بمراكز وأحياء المحافظة تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء، وأسفرت عن رفع الاشغالات من أمام المحلات والطرق ومصادرة أعداد كبيرة من الشيش،فضلا عن التوعية وتوزيع منشورات وبوسترات توعوية للمواطنين بالوقاية من فيروس كورونا، وحث المواطنين على الإقبال على التطعيم ضد الفيروس والحرص على ارتداء الكمامات بجميع وسائل المواصلات وأماكن تجمع المواطنين والمصالح الحكومية والعامة والبعد عن أماكن التجمعات.

وكان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنبا لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان لتلقى اللقاح.