نيابة الخانكة تستعجل التحريات حول جثة فتاة مجهولة بترعة الإسماعيلية

أمر احمد البوشي، رئيس نيابة الخانكة، في محافظة القليوبية، قبل قليل، بطلب تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة فتاة غارقة بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز، اليوم الثلاثاء، وتكليف أجهزة المعمل الجنائي والتصوير الجنائي بمعاينة الجثة وتصويرها، وتعميم الصور على الأقسام ومراجعة بلاغات التغيب، وعمل تحليل DNA لكشف هوية المتوفاة للوصول إلى أسرتها.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد شريف الدخاخني، مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ بعثور الأهالي على جثة فتاة تبلغ من العمر حوالي 18 سنة، غارقة بمياه ترعة الإسماعيلية، دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الخانكة إلى محل البلاغ، وتبين أن الفتاة مجهولة الهوية، وترتدي كامل ملابسها، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس النيابة.

النيابة تصرح بدفن جثة موظف لقى مصرعه أثناء صيانة عمود إنارة

ومن ناحية أخرى، أمرت نيابة قليوب بالتصريح بدفن جثة موظف بمجلس مدينة قليوب، لقى مصرعه خلال عمله في صيانة أحد أعمدة الإنارة بنطاق مجلس المدينة، حيث سقط من أعلى السلم وتوفى على الفور، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بمصرع موظف بمجلس مدينة قليوب، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قليوب، وتبين وفاته خلال قيامه بصيانة أحد أعمدة الإنارة بنطاق مجلس مدينة قليوب، جرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير مفتش الصحة.