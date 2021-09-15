%90 من المحال غير مرخصة.. القانون الجديد يستهدفها

بدأت الدولة تتحرك لتطبيق قانون المحال العامة بعد وجود تقارير تشير إلى أن 90% من المحال التجارية غير مرخصة، وتعمل الدولة حاليا على بدء إجراءات تطبيق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019 لضبط عمل المحال العامة من خلال تدريب القائمين على التنفيذ على آليات وخطوات تنفيذ القانون.

كما نص القانون على وجود مواد انتقالية لتسهيل عملية تقنين الوضع للمحال خلال الفترة المقبلة، ومنها في حالة وجود محل داخل عقار غير مرخص، حيث ألزم القانون المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو جزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات وتمنح ترخيص مؤقت لحين انتهاء المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقر وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد، كما تلتزم المحال التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار تبدأ سنة من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.

طلب ترخيص المحل

وفي حالة تقديم طلب الترخيص للمحل أشار قانون المحلات العامة إلى أنه في حالة الموافقة المبدئية يتم سداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفي حالة عدم استيفاء صاحب الرخصة للاشتراطات المطلوبة، يخطر المركز المختص صاحب الشأن بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد الرسم، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يتجاوز مائة ألف جنيه، ولا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

مهلة لاستيفاء الاشتراطات

وفي حالة وجود مخالفة للاشتراطات المقررة يجب على المركز المختص منح مقدم الإخطار مهلة لا تتجاوز 90 يوما لاستيفاء الاشتراطات المشار إليها، ويصدر قرار بالغلق الإداري للمحل في حالة عدم التزام مقدم الإخطار باستيفاء الاشتراطات المقررة ولا يكون للإخطار في هذه الحالة أي أثر قانوني.

وأجاز قانون المحال التصالح مع المخالف إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها.