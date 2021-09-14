أبواب الخير.. 12 ألف كرتونة طعام وزواج 10 يتيمات في 75 قرية بالمنيا

أعلن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة المنيا، عن توزيع 12 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى 75 قرية بالمحافظة، بالإضافة الى دعم زواج 10 فتيات يتيمات، ضمن المبادرة الرئاسية قافلة «أبواب الخير»، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن خطة التوزيع شملت 75 قرية، هي: «زاوية برمشا، برمشا، عطف حيدر، المسيد، الفلاح، نزلة رمضان، مفوز طيبة، كفر مهدي، بان العلم، صفانية، العزبة البيضا، الشيخ مسعود، كفر عبدالخالق، السلحدار، عزبة شفيق» بمركز العدوة.

كما شملت قرى «إتلات، بردنوها، أدقاق المسك، هورة، مرزوق، كوم التبن، جوادة، أبو حسيبة، أبو شحاتة» بمركز مطاي، وقرى «منقطين، السوبي، كوم اللوفي، العمودين، الروبي، ساقية داقوف، طرفا القبلية، سمالوط البلد، الفرجاني، منشأة الشريعي، طحا الأعمدة» بمركز سمالوط، وقرى «أباظة، بني سالم، بني حرام، أبو خلقة، نزلة سعيد» بمركز دير مواس، وقرى «القرايشة، زهرة، صفط اللبن» بمركز المنيا.

وشملت المبادرة قرى «كفرالصالحين، ميانة، أشنين، بلهاسا، أبا البلد، كفر المداور» بمركز مغاغة، وقرى «تندة، أم قمص، الشيخ شبيكة، جلال الشرقية، بني خالد» بمركز ملوي، وقرى «زعفرانة، منسافيس، كوم الزهير، الفقاعى، جورجي» بمركز أبو قرقاص، وقرى «صفط أبو جرج، عزبة العرب، إبشاق، بني صامت، الناصرية، الجرنوس، البهنسا، أشروبة، شلقام» بمركز بني مزار.

وأوضح «شعبان» أن هذه القافلة تأتي استمراراً للجهود التي تبذلها الدولة لتوفير حياة أفضل للمواطنين، وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً، وكذا العمل المتواصل والتعاون المثمر لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لمساهمات صندوق «تحيا مصر»، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في دعم جهود المحافظة لتوفير أوجه الدعم المتنوعة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

وقال مدير جمعية الأورمان إن الكرتونة الواحدة تضم 4 كيلو أرز، و1.5 كيلو مكرونة، وعبوة زيت، ونصف كيلو فول، و2 كيلو سكر، وعبوة شاي، لافتاً إلى أن التوزيع يتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمختلف قرى ومراكز ومدن المنيا.