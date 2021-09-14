في 7 أشهر.. «شفاء الأورمان» لعلاج أورام الأطفال يستقبل 4646 حالة

دعم كبير للأطفال يقدمه مستشفى شفاء الأورمان لعلاج أورام الأطفال طيبة شمال الأقصر، من جميع محافظات الصعيد بهدف التخفيف عنهم عبء السفر للعاصمة بهدف الحصول على العلاج وإجراء جميع الفحوصات الطبية وغيرها من الإجراءات المرهقة على الأطفال والكبار، كما يواصل مستشفى «شفاء الأورمان» بطيبة بشكل يومي خدمة أطفال الصعيد منذ حفل الافتتاح منذ حوالي 7 أشهر، وحتى اليوم.

افتتاح المستشفى رسميا في فبراير 2021

ويقول الدكتور هانى حسين مدير عام مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج السرطان، في بيان رسمي، إنه تم افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج أورام الأطفال تجريبياً في شهر يوليو 2020، بينما تم افتتاحها رسميًا في فبراير 2021 العام الجاري، في ظل حضور عدد من القيادات والوزراء، لدعم هذا الصرح الكبير في الصعيد.

ويُتابع مدير عام مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج السرطان، «يضم مستشفى سرطان الأطفال قسما متكاملا للجراحة، وكذلك قسم متكامل للعلاج الإشعاعى، فضلًا عن قسم للأشعة المختلفة وأعمال المسح الذرى بجميع أنواعها، ومن المقرر انضمام نخبة من خيرة أساتذة الجامعات في مجال طب أورام الأطفال لفريق العمل في المستشفى».

استقبال 4646 زيارة من الحالات وذويهم

من جانبه، أوضح الدكتور محمود معتز رئيس قسم أورام الأطفال مستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، أنه تم استقبال عدد 4646 حالة أطفال برفقة ذويهم طوال الـ7 شهور الماضية منذ الافتتاح الرسمى للمستشفى وحتى اليوم، وحاليًا يتم تقديم الدعم الطبي والعلاج اللازم لهم بالمجان تماماً، لافتًا، إلى أن مستشفى الأطفال الجديدة يعالج حالات جميع سرطان الدم والغدد الليمفاوية والأورام الصلبة.

عيادات خارجية لاستقبال الأطفال بـ شفاء الأورمان

فيما أوضح محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورام، أن شفاء الأورمان لعلاج أورام الأطفال تقع بجوار مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان في طيبة شمال الأقصر، حيث يضم المستشفى الجديد عيادات خارجية لاستقبال الصغار ممن يعانون من السرطان أو من يشتبه في إصابتهم بالأورام، كما يوجد في العيادة فريق متخصص من الاستشاريين والأخصائيين في علاج أورام الأطفال.

واستكمل قائلا: «ويتم تشخيص الحالات الجديدة داخل هذه العيادة، فضلًا عن تحديد بروتوكولات العلاج الكيماوي، بهدف متابعة الحالات التي أنهت علاجها، خاصة وأن المستشفى عمل وفق أحدث تقنيات العلاج العالمية في مجال سرطان الأطفال».