وزير الخارجية يستقبل رئيسة مؤسسة «آنا ليند»

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، رئيسة مؤسسة آنا ليند، الأميرة ريم علي، والمدير التنفيذي للمؤسسة جوزيب فيريه، وذلك في إطار دعم مصر المستمر للمؤسسة، وعملها المهم في مد جسور التواصل الثقافي والحضاري عبر المتوسط.

شكري يعرب عن دعم مصر لقيادة مؤسسة آنا ليند الجديدة

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن الوزير شكري، أعرب خلال اللقاء عن دعم مصر للقيادة الجديدة للمؤسسة، التي بدأت مهامها في بداية سبتمبر الجاري، مع التأكيد على تقديم مصر كل أشكال المساندة للمؤسسة، للقيام بالدور المنوط بها، مع بذل كل الجهود، لتيسير عمل المؤسسة التي تعتز مصر باستضافتها بمدينة الإسكندرية، منذ إنشائها عام 2004.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري سلط الضوء على رؤية مصر لدور المؤسسة في إطار الشراكة بين الدول المتوسطية، التي ترتكز على مفهوم الملكية المشتركة بين دول شمال وجنوب المتوسط، والإيمان بالتحديات المشتركة التي تواجهها، بما يحتم التعاون إزائها تحقيقاً لصالح شعوب ومجتمعات المنطقة.

الاهتمام بتعزيز برامج التواصل بين الشباب ودعم المعرفة

ومن هذا المنطلق، أكد شكري على الأولويات المصرية في إطار عمل المؤسسة، وأبرزها التركيز على المواجهة الفكرية للظواهر السلبية كالإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية، فضلاً عن مسببات ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى الاهتمام بتعزيز برامج التواصل بين الشباب ودعم المعرفة وبناء القدرات تعزيزاً للتواصل الحضاري.

وأعربت رئيسة مؤسسة آنا ليند، الأميرة ريم علي، عن التقدير للدعم المصري لعمل المؤسسة، والتطلُع إلى تحقيق الأهداف المنوطة بها كجسر للحوار الثقافي والحضاري، في منطقة المتوسط.