عضو بـ«الشيوخ» عن التقرير الأممي للتنمية البشرية: مصر بتتغير

أشاد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الشروق، بتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعالم الحالي 2021، معتبرًا إياها، شهادة لمجمل الأعمال التي تم انجازها في مصر، وهي شهادة دولية مهمة، كون الأمم المتحدة مشاركة في هذا التقرير، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، على شاشة «extra news».

التقرير الأممي يصدر لأول مرة منذ 10 سنوات

وأضاف «حسين»، أن تقرير التنمية البشرية عنوانه الأساسي «مصر تتغير»، موضحًا في الوقت ذاته، أن هذا التقرير يصدر لأول مرة منذ 10 سنوات، وهي مستهدفات أساسية للتقرير، تتمثل في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة الفرد، والارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وجذب مزيد من الاستثمارات.

الشعب المصري يشعر نسبيًا بنتائج وثمار الإصلاح الاقتصادي

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المستهدفات هي التي جعلت المواطن يشعر نسبيًا بنتائج وثمار الإصلاح الاقتصادي، وجعلت العديد من التقارير تشيد بما تم انجازه في مصر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الريف المصري يعاني من مشكلات كثيرة جدًا، ومشروع الريف المصري هام جدًا لتغيير حياة أهالي الريف، متمنيًا أن يصبح الريف المصري يليق بأهله بعد 3 سنوات.

أهمية مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري

وأشار الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إلى أن أهمية مبادرة «حياة كريمة» ليست في في توفير حياة كريمة للمواطنين، ولكن في توفير فرص عمل وتصنيع وتجارة، مشيرًا إلى أنها تحرك عجلة الاقتصاد في هذه المناطق التي تحتاج إلى تنمية اقتصادية، ففكرة مبادرة حياة كريمة فكرة هائلة، والشعب المصري ينتظر تنفيذها كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي.